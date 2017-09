Herlig V65-vorspiel på Bjerke

Bjerke07062017. Aida Mae og kusk Eirik Høitomt. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

Men Bjerke er i sving også fredag ettermiddag med V65 og V4 på plakaten. Fredagen byr ellers på V65-lunsj fra Skellefteå. Fredag kveld er det stor auksjon på Bjerke, så ingen norske baner har V65 fredag kveld. Dermed blir det stor omsetning til den svenske V64-omgangen på Romme.

Når det gjelder fredagens V65-omgang på Bjerke, så er denne naturligvis ikke den aller beste sportslig sett, all den tid det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag. Men både V65-5 og V65-6 er fine løp og som begge er DNT's unghestserie for varmblods, hhv åpen klasse og hopper. I hoppeavdelingen byr jeg forøvrig på en frekk DD-banker. Men V65-bankeren den kommer allerede i V65-1, som er et amatørløp med kusker fra Bjerke, Charlottenlund og Åby. Merk at spillestopp i V65 er allerede kl 15.30.

Billig oppgave for V65-bankeren

Det handler om Trond Anderssen-trente 6 Kicking Classic som får rutinerte Anne Marie Sveen som kusk. Motstandsmessig er det mer enn overkommelig for Kicking Classic og bare ikke hesten havner helt på vingel fra et litt sjanseartet sjettespor bak bilen, bør han ha et meget bra bud på seieren. Så bra at jeg bankerspiller 6 Kicking Classic i V65-1.

Må testes nå

V65-6/V4-4/DD-2 er et løp i DNT's unghestserie for treårige varmblodshopper og her er det mange vinnerkandidater. Jeg har dog en god feeling for 5 Aida Mae i dette løpet. Stein Ivar Kløvens fine hoppe, kjørte oppi foranliggende hest i et kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet sist, men har rukket å vise fine takter før det, og allerede vunnet to løp. I en meget spennende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 5 Aida Mae i DD-2.

Vidåpent i V65-2

Kun åtte varmblodshopper stiller bak bilen i V65-2, og den kanskje beste av dem, 8 Cirkeline Day, har trukket det dårligste sporet. Jeg vurderer ingen av de startende som sjanseløse og helgarderer V65-2 på samtlige V65-forslag.

To hester i V65-3

V65-3/V4-1 er et monteløp der det er jevnt mellom kapasitetshesten 2 Werdelin og formsterke 4 Banker Go's på forhånd. Svenskegjesten er nok den beste hesten, men rapportene fra trener Janne Svart er litt usikre på forhånd.

Hvem vinner tetkampen?

I V65-4/V4-2 står jeg på to hester og har vanskelig for å skille 5 Zandra Invalley og 1 Polymeles Face. Jeg har en feeling av at meget startraske 5 Zandra Invalley kan overfly 1 Polymeles Face og setter derfor denne knepent først, men er ganske sikker på at en av disse to vinner løpet og står på to hester både i V65-4 og V4-2.

Vinner feilfritt?

Frode Hamre har et lass med gode treåringer på varmblodssiden i år, men en av dem som ikke har fått klaff hittil er Dupont. Viste dog tredje sist at det riktig bra kapasitet, da han nesten hentet Kriterieklare Easy Creation mot mål i et treårsløp på Bjerke. I V65-5/V4-3/DD-1 som er et løp i DNT's unghestserie (riktig bra løp også), setter jeg 5 Dupont og Frode Hamre først på min rangering.