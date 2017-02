Høitomt byr på en solid V65-banker

Eirik Høitomt og Amon Tomaz. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble sukess i den norske V65-omgangen torsdag, og nå er vi selvfølgelig sulten på en ny herlig opptur. Jarlsberg byr på en særdeles utfordrende V65-omgang, og det går fort mot store kroner. Vi spiller med en solid banker, og her er det bare å sjekke ut følgende:



V65-1 : 11 Tysvær Elling – Blir et veldig skrik på Jarlsberg denne fredagen, og det gjør den pga den satt bom fast med alt igjen etter pause sist. Det er snakk om en ordentlig bra hest i grunnlaget, og får bare kusken til styringen, ja, da kjemper den om seieren i omgivelser som dette. Dog er det kusken i mot, og for oss er det ikke snakk om noe annet enn en OBS-hest i et ganske jevnt løp.

V65-2 : 7 Fleury BR – Er egentlig en bra hoppe som skal duge godt i omgivelser som dette. Har ikke vært helt på topp de siste gangene, men er denne på sitt beste for dagen, ja, da blir vi skuffet om den ikke er på foto. Har stor fart i kroppen sin, og klaffer det bare med et ryggløp så kommer den til å felle de fleste tilslutt. Passes mot en overkommelig gjeng. Spennende blir det også å se den med Magnus Teien Gundersen for første gang…

V65-3 : 10 Millmessi – Var OK i prøveløpet, og det er i hvert fall en hest som burde ha krefter nok til å trives i monte. Var dog veldig sløv underveis, men vi håper at den skjerper seg når den kommer sammen med hester. Er en grei favoritt, men ikke en hest vi tør å stå alene med. 4 Rokko KD – Er nok den beste på ren kapasitet, men har ikke vært til start på lenge. Bør følges i varming, og skulle den fungere bra der, ja, da er den HET!

V65-4 : 14 Bokli Stjernen – Er ingen enkel herremann, men har den dagen så er den fryktelig bra, og da duger den godt i grunnlaget sitt. Hadde nok ikke sin beste dag sist, men nest sist så den helt strålende ut til seier. Feelingen er at vi her snakker om en traver som er betydelig bedre enn det spinkle grunnlaget den har på konto, og den må være spennende i omgivelser som dette. Flåten føler seg ikke slått på forhånd, og vi roper et varsko!

V65-5 : 1 Amon Tomaz – Har alltid vært et stortalent, men stadige problemer har gjort til at den ikke har fått utviklet seg som ønsket. Har nå kommet inn på stallen til Kjetil Helgestad, og den var brenngod for han sist. Da gjorde den muligens karrierens beste løp. Går med mindre utstyr enn før, og den ser for tiden fin ut. Følger bilen fra start, og dette er en drømmeoppgave for den lynraske vallaken. Eirik Høitomt melder om stor tro på egen hest, og det skjønner vi godt. Dette er dagens i særklasse beste V65-banker.

V65-6 : 9 Ronato – Kan få løpet denne fredagen, og da er den alltid skummel. Var klart bra i tøffe omgivelser etter pause sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Har normalt gått frem med den blåseren i kroppen, her står den nydelig til for å smyge med, og med tempo kan den felle alt med luker tilslutt. PASSES!

