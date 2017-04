Høitomt må fikse opp

Bjørnemyr Texa og Eirik Høitomt blir knallhardt betrodd i V65-6 i Drammen i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Årjäng: Strålende V4-omgang i vente

Oddstips Eliteserien: Brann leverer igjen

En fantastisk påskeuke står foran oss og høydepunktene står i kø innen travsporten. Det er naturligvis Klosterskogens store V75-omgang førstkommende lørdag, som er den aller største sportslige og spillemessige godbiten. Men det er også stor jackpotomgang i V76 på Bjerke onsdag med 1 080 076 kr ekstra i sekserpotten. Langfredag er det stor V75-omgang på Färjestad og 1. påskedag har Sverige sin ordinære V75-omgang på Romme med skyhøy omsetning.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mandagen byr på sesongpremiere i Årjäng når den idylliske grensebanen byr på V4-lunsj. Til kvelden er det så duket for en meget spennende V65-omgang i Drammen, mens Mantorp er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Høitomt må fikse opp

Det er ikke kø av bankerkandidater i Drammen i kveld, og det er veldig mye som tyder på at det kommer til å bli en flott utbetaling for seks rette. På slike omganger, er det som oftest lønnsom å støtte seg til kusker som vinner mye løp. Og overlegent flest seire også i 2017, ja det er det ustoppelige Eirik Høitomt som tar. 68 seire er det allerede blitt på Høitomt i 2017, og det er et hav ned til Tom Erik Solberg som har nest mest seire med 36. Sju seire er det blitt allerede i april for Høitomt og han får tillit som min bankerkusk i kveld både i V65, V5 og DD.

Form så det gnistrer

Det handler om meget formtoppede 10 Bjørnemyr Texa i V65-5/V5-2/DD-1. Femårshoppa til Ida-Therese Skaane i Nykirke i Vestfold, har virkelig funnet stilen nå, og har vunnet fire av de fem siste løpene. Hadde riktignok litt tur i seiersløpet på Bjerke nest sist, da Best Ruggen galopperte i mål som vinner, men trenger ikke unnskylde seieren i seiersløpet på Momarken sist. Bjørnemyr Texa har en meget billig oppgave foran seg i V65-4, selv om hun står på 20 meter tillegg. 10 Bjørnemyr Texa skal ha meget gode vinnersjanser her og blir min banker i både V65, V5 og DD.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Marius med beste loddet?

V65-4/V5-1 er flott løp for de stallansatte og jeg tror klart mest på 6 Madelen L.T.C. og 7 Spicy Challenger. Førstnevnte har hatt et par måneders pause nå, men blir likevel min klare favoritt. Fra sjettespor i volta tyder alt på en god posisjon direkte og jeg bankerspiller 6 Madelen L.T.C. og Marius Høitomt på det minste V65-forslaget. 7 Spicy Challenger vek seg ned fra tet (som han også har gjort tidligere) første gang ut i Hamre-regi på Momarken nest sist. Men motstandsmessig er det ned en klasse i kveld og Spicy Challenger er det klare motbudet til Madelen L.T.C. Jeg tar sjansen og står på disse to på V65-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Usikker form - kan vinne likevel

Det er ikke rare formen på hestene som møtes i V65-1, men spillemessig er løpet meget interessant. 6 Skogli Viktor er ikke i nærheten av formen han hadde når han tok fire strake seire i oktober/november 2016. Men i dette løpet, er det gode tetsjanser og det er den klart beste posisjonen for vallaken. Jeg ser ikke helt bort fra at han kan lede V65-1 fra start til mål, men anbefaler bred gardering i dette løpet.

En sjanse til

Jeg obset kraftig for 10 Nico Lane og Kristian Malmin i forkant av den sist starten på Bjerke 23. mars. Men vallaken til stall Anderssen/Malmin skuffet vel en smule i det løpet, selv om han ble tredje. Men kveldens motstand er definitivt ikke noe skarpere, og løser det seg litt fra bakspor, bør Nico Lane kunne gjøre seg gjeldende i seierskampen i V65-2.

Best på fart - ikke på vilje

V65-3 er mildt sagt et uoversiktlig kaldblodsløp med femten hester til start over tre distanser. 4 Virvel Tarzan er overlegent hesten med de største fartsressurssene i løpet, men hesten skal som kjent ha det på sine premisser. Motstanden er svak og hesten blir min klare favoritt i V65-3.

Kan vinne på direkten

V65-6/V5-3/DD-2 er sprintløp for varmblodshopper med moderat klasse. 2 Licensee blir nok spillefavoritt fra sin fine utgangsposisjon, men 9 May Lane må jo være det klare objektet. Den fine fireårshoppa gjør sin første start i regi Frode Hamre. Nå varsler riktignok Frode et defensivt opplegg første gang ut, men det er ingen tvil om at denne dama kan vinne på direkten i V65-6/V5-3/DD-2.