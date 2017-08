Høitomt med V65-bankeren

Quickwin og Eirik Høitomt blir blant favorittene i V65-5 på Jarlsberg søndag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En fantasisk spennende søndag står for tur og for en sjelden gangs skyld er det galoppsporten som er hovedattraksjonen. Det er duket for norsk galoppsports store dag når det er Derby på Øvrevoll. Det er internasjonal V64 på plakaten, men også V4 og V5. I tillegg denne søndagen er det internasjonal V75 fra Charlottenlund der dansk travderby er hovedoppslaget. Og søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens internasjonale V65-omgang på Jarlsberg som slett ikke er lettløst og der jeg finner min banker i V65-5.

Det handler om 6 Quickwin som søndag får Eirik Høitomt tilbake som makker i sulkyen. Høitomt har vært sjåfør ved seks tidligere anledninger, men sist han kusket hesten var 14. september i fjor. Siden den gang har Quickwin skiftet treningskvarter og befinner seg nå i Øystein Tjomsland trening. Har vært bra for Tjomsland i de siste startene og sist på Sørlandet kom første seieren i hans regi, da hesten lett tok ned ledende Enjoythestar S.C. til tross for dødens det meste av veien. Møter et par bra motstandere i V65-5/V5-2/DD-1, men skal ha solid vinnersjanse og blir min V65-banker. Også i DD-spillet og i V5-spillet setter jeg min lit til 6 Quickwin.



Her er tidsskjemaet søndag:

V4 Charlottenlund: spillestopp kl 12.45

V5 Øvrevoll: spillestopp kl 13.25

V75 Charlottenlund: spillestopp kl 14.30

V64 Øvrevoll: spillestopp kl 15.00

V5 Charlottenlund: spillestopp kl 15.15

V4 Øvrevoll: spillestopp kl 15.50

V65 Jarlsberg: spillestopp kl 18.15

V5 Jarlsberg: spillestopp kl 19.15

Uvisst eliteløp innleder

Kun fem hester til start i V65-1 som er et eliteløp for kaldblodshester. 1 Odd Herakles er favoritt, men det varsles ryggløp med hesten og da åpner det seg opp. Trolig er det 2 Ingbest som er tethesten da, og det kan bli et lureløp. Jeg vurderer ingen til å være sjanseløse og tar med alle fem på samtlige V65-forslag.

Amatørene gjør opp i V65-2

Nils Erik Frøhaug og Per Morten Hvattum er to travamatører som alltid har produsert gode travere. 8 Frøyu Petter (Frøhaug) og 11 Hvatt Birk (Per Morten Hvattum) skiller seg klart ut i V65-2 og bør være et greit lås. Dog tar jeg med strekhesten 1 M.H. Sylvia med luringen Dag-Sveinung Dalen i sulkyen på de to største V65-forslagene.

Opp til bevis nå

10 Challenge Me T.T. står med tre strake seire og blir stor favoritt i V65-3. Men i kveld er det bakspor og da blir det mer sjanseartet. Motstandsmessig ser det fortsatt svært overkommelig ut, men jeg tar med noen garderinger og spesielt nestfavoritten 6 Fleury B.R. kan bli en lei nøtt å knekke.

Lite spilt - god rytter

Et uoversiktlig monteløp venter i V65-4/V5-1, der norgesdebuterende 1 Garfieldz Prince blir spillefavoritt sammen med Henriette Bye. Det er trolig riktig favoritt, men det er vanskelig å gå all-inn på en hest vi ikke har sett i løp i Norge. Jeg merker meg at dyktige Christina A. Hande er veldig opp på montederbuterende 5 Carmina Burmana F. Hesten er lite spilt i morgentimene søndag, men et klart kryss for meg.

Overspilt favoritt?

Eirik Høitomt kan vinne begge DD-løpene i kveld. 6 Quickwin starter som kjent i V65-5/DD-1, og i V65-6/DD-2 er han betrodd storfavoritten 3 Norsjø Kongen. Hesten vant et billig løp på Sørlandet sist, men møter betydelig tøffere motstand i kveld. Kan vinne, men er ikke i nærheten av å være en banker for meg.