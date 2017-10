Høitomt med V65-bankeren

Always On Time og Eirik Høitomt blir store favoritter i V65-5 på Biri fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En heidundrende trav- og galopphelg står for tur, med lørdagens store V75-omgang på Momarken med pengestinne Oaks-finaler som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag, som spillemessig kan by på dobbel jackpot i V65-spillet på Romme i kveld. Favorittene stod i kø på Åby torsdag kveld og det ble ingen utbetaling på verken fem eller fire rette. Dermed er det hele 2 219 734 SEK ekstra i sekserpotten i kveld. I tillegg til Romme, er det V65-lunsj på Färjestad og til kvelden byr Biri på en flott V65-omgang her hjemme.

Høitomt har bankeren

Eirik Høitomt regjerte under torsdagens V5-lunsj på Klosterskogen og vant tre av de fem V5-løpene. Snaue tre måneder før 2017 er omme, har Høitomt allerede vunnet 198 løp og i kveld, er det trolig nye seire på vei. Ihvertfall har han meget god vinnersjanse med 2 Always On Time i V65-5. Nå galopperte riktignok Helgestad-traveren seg bort før bilen slapp som stor favoritt på Bjerke sist lørdag, men før det tok hesten to sterke seire. Er den klart beste hesten i V65-5, og sitter normalt tidlig i tet. Da skal det mye til om hesten taper og jeg bankerspiller 2 Always On Time i V65-5, og spiller også hesten banker i både DD og V5.



Høitomt innleder også?

Lunefulle 1 Brenne Major har en perfekt oppgave i V65-1 sammen med Eirik Høitomt og normalt forsvarer hesten sitt innerspor. Brenne Major var svak sist, men da var det full vei og 20 meter tillegg. I kveld er det tilbake på favorittdistansen sprint og er 1 Brenne Major på rette humøret, leder han fort V65-1 fra start til mål. Min klare favoritt, men jeg sper på med noen garderinger.

Flere om beinet i V65-2

Kun åtte hester til start i V65-2 og svak klasse på løpet sportslig sett. 6 Somolli's Love var bra til seier nest sist, men skuffet stort fra tet sist. I et svakt felt, synes jeg uansett at Mikkelborg-hoppa er en berettiget spillefavoritt her.

Bra sjanse for favoritten

All den tid 3 I'll Be Back fortsetter å underprestere, var jeg lenge inne på å bruke 6 Hazil Boko som banker i V65-3. Men treåringen til Petter Glittum imponerte ikke allverden sist, og jeg nøyer meg med å bankerspille hesten på det minste V65-forslaget og gir 3 I'll Be Back en sjanse til på de større V65-forslagene.

En sjanse til

I V65-4/V5-1 blir 1 Idlilly og Bjørn Steinseth ganske klare favoritter og hoppa holder da også solid form. Men førstespor bak bilen er sjanseartet. 4 Stina Mi gikk i samløp med Idlilly sist, men var et stykke bak som fjerde i mål. Stina Mi var ute av taktene flere ganger underveis. Skulle denne endelig ligge seg til hele veien, er jeg ikke fremmed for at 4 Stina Mi kan ta karrierens første seier i V65-4/V5-1.

Knallgod i det siste - kan vinne igjen

Olav Mikkelborg-trente 9 C.C. Sugar vant et stallmannsløp helenkelt fra tet nest sist sammen med Ole Christian Kjenner, men var enda bedre i seiersløpet sist. Fra dødens seilte hesten unna til meget enkel seier og overbeviste stort. Bedre hester imot i kveld i V65-6, men 9 C.C. Sugar er min klare favoritt i V65-finalen.