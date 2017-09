Ingen stopper Loke og Flåten

Tyri Loke og kusk Geir Flåten. Tirsdag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V75 Färjestad: Gedigen V75-omgang med 24 millioner i sjuerpotten

V4 Skellefteå: Herlige objekter i bankerfri lunsj

V64 Eskilstuna: Vi jakter storcashen med en ny frekk V64-banker

Oddstips 1: Klopp må vrake ligacupen

Oddstips 2: Liverpools stjernekjøp blir sårt savnet

Oddstips 3: Skadeplagede Bayern kan gå på sjokksmell

Vi er inne i en meget spennende uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Färjestad lørdag. Her blir det UNIONSTRAV, og en felles V75-omgang med Sverige. Det betyr voldsomme potter, og skulle du være alene om å ha syv riktige på lørdag, ja, da kan du kamme hjem hele 24 millioner kroner!

Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med lunsj fra Sverige. Skellefteå byr på en spennende V4-omgang kl.12.20. Momarken byr så på en internasjonal V65-omgang hvor vi spiller sammen med Sverige. Løpene på Momarken starter kl.18.50. Eskilstuna er sist ut med et herlig V64-spill kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Momarken er en bane vi ofte gjør det skarpt på, og det er en bane vi virkelig liker. Menyen som venter denne tirsdagen er klart spennende, og her skal vi være med å kjempe om en ny fin opptur. 6 Tyri Loke i innledningen er dagens banker, og tilbake i "normale" omgivelser garderes den ikke. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Tyri Loke – Var under pari i Derby-forsøket sist, men dermed er det ikke sagt at den gjorde et veldig dårlig løp. Med til historien hører det også at Tyri Loke ikke var helt frisk… Nå skal den være kvitt sykdommen, og i omgivelser som dette vinner den trolig selv om den må gå i dødens underveis. Har en STOR sjanse, og også vi tror hardt! PS. 1 Teo kan være litt spennende om man velger å gardere favoritten. Spurtet fint i Sverige sist, er grunnkapabel, og utenom favoritten skremmer ikke motstanden.

V65-2 : 4 Thai Highway – Var ikke helt tom på en 14-tid sist, og det er en 3-åring som har utviklet seg hele veien. Nå er den billigere ute enn tidligere, og skulle den komme seg foran her, ja, da er dette løpet kjørt. Skal stå først på ranken, og det kan dreie seg om en banker om man velger å gå tynt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Sentry Holmsminde – Her er det ÅPENT, og vi tar med de fleste på bongene. Draget har fakta løftet seg på slutten, og nå sist var den ordentlig positiv på en upassende bane. Hande gjør det stadig bedre i både vogn, på rygg, og hun vil nok passe bra på denne. Kan fort slå til om det bare klaffer litt på veien.

V65-4 : 9 Black Jewel – Har fått fire løp i kroppen, og den blir stadig bedre. Nå sist fullførte den solid fra dødens, og da var den også innom en hjulhekt på oppløpet. Gangen før feilet den direkte, men kom fint tilbake. Det lange oppløpet på Momarken passer perfekt, og blir det bare litt tempo, ja, da er dette hesten å slå. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 5 Happy Petter – Småskummelt løp, og her bruker vi litt hester. Det soleklare objektet er Happy Petter som kommer ut etter et lengre avbrekk, og som debuterer for Anders Wolden. Treningsrapportene går i dur, og viser den i nærheten av det den kan direkte så er den HET mot en slik type motstand. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 11 Åls Faksen – Har fått en nødvendig blåser i kroppen etter et lengre avbrekk, og normalt har det gjort veldig godt. Har blitt strøket inn et spor, og det betyr fort at den vil sitte i et fint par direkte. Har den først dagen er den VASS på speed, og med Eirik Høitomt opp for første gang så er i hvertfall vi på vakt. SE OPP!