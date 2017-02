Internasjonal V65 fra Skive

Knud Mønster (her på Bjerkebesøk med Get On Up) kusker Nettavisens V65-banker i Skive lørdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er naturligvis V75-omgangen på Forus som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet innen travsporten denne lørdagen. Men lørdag kveld er det atter duket for en flott V65/V4-omgang fra Danmark og denne lørdagen er det Skive som er vertskap.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.



Skive vært for Nordisk V65 lørdag aften

Der er igen danske væddeløb lørdag aften efter at V75-spillet er slut, og denne gang er det på Skive Trav, der måler 950 meter og har i opløbet open stretch som må bruges af alle. Flere fine heste er til start, og flere virker til at kunne blande sig med i afgørelsen i de respktive løb.

Bankeren:

4 Can Tab i V65-1 viste sidst at det bare er en god hest. Virker til at rende og "lege" lidt i løbene, men har så stor kapacitet, at den normalt igen viser sig bedst. Knud Mønster er fortsat meget tilfreds med hesten, der efter planen skal starte i dette løb, inden der venter en større opgave snart på Bjerke.

Luringen:

2 Wonderful Ice i V65-4 er en Flemming Jensen-hest, og næsten alt hvad Flemming Jensen kommer med, bliver hårdt spillet. Denne hoppe er lynhurtig fra start og passer på sprint, så fra et godt spor ligner den spidshesten undervejs. Har vel ikke vist absolut topform de sidste starter, men skal kunne være med fremme denne gang.

V65-1:

Vi starter med en storfavorit i V65 i 4 Can Tab , der vandt for et par uger siden og bare gjorde det ganske let. Er bedste hest i feltet og meget talentfuld. Bør normalt vinde, men ønsker man en luring er det 7 Tzar Epice . Har ikke endnu virket som en vinderhest, men var markant forbedret senest, hvor den galopperede i føring kort efter start. Gik siden et flot løb og skal følges.

V65-2:

7 Boing Simoni er lækker hest, der har indledt karrieren flot. Har god kapacitet og selv fra et dårligt spor er den en god vinderchance. Jeg har talt med Prebn Kjærsgaard som tror på sin hest, og melder alt vel frem mod denne start. 5 Reli able Jo er løbets luring , for den kan blive glemt af mange spillere. Gik et topløb senest og har god kapacitet. Hvis Tom Horpestads søn Erik får et godt løb, men han godt overraske med hesten. 2 Abby Sisa har kapacitet, men har ikke fungeret optimalt og derfor skal den først ses an i et fejlfrit løb, men den har kapacitet. 6 Balder Tulsbjer g gik godt forrige start, men kunne efter et perfekt løb senest ikke det store og skuffede.

V65-3/V4-1:

3 Miss Alwina er kapabel og stærk, men ikke specielt hurtig fra start. Kan selv skabe løbene som hun har gjort mange gange, og møder vel ikke så hård modstand denne gang? 8 Vilavaldi har topform og får hun sit rygløb er hun farlig, da hun er en god afslutter. Bliver sikkert bakket af og siden kan det jo som dårligst ende med fjerde par udvendigt. 2 Wonderful Ice har ikke helt vist det store de sidste starter, men skal kunne bedre og forudsætninger er perfekte (Se Luringen , red.). 4 Amazing Star døjede med halsproblemer da hun var i Norge, men har ikke gjort det efter den er kommet tilbage til Danmark. Har haft lidt kræfter sparet de sidste par starter efter gode rygløb , og er en stabil hoppe, der har fin form.

V65-4/V4-2:

7 Mammas Syster var meget positiv senest, hvor den for første gang startede for Flemming Jensen. Efter et afventende rygløb nede i feltet forbedrede Mammas Syster sig fremad i tredje spor med 750 meter tilbage. Hang der resten af løbet, men holdt stærkt og har nu løb i kroppen. Vinderchance. 3 Speed A Bærs kom til føring senest og bestemte, men blev slået i opløbet. Hesten er lynhurtig fra start og vil igen føre længe. 6 Sequenzer har vundet fra føring de sidste to starter. Var ikke så imponerende sidst som i forrige start, men er en god hest. 4 Sigurd overraskede senest efter et løb indvendigt bag den førende og angreb på open stretch , og skal håbe det løser sig igen.

V65-5/V4-3:

3 Race Cowboyland møder altid hård modstand, og virker til at have god form. Render altid med, men er bedst med et rygløb , for så kan den afslutte. Kneben favorit. 6 Tango Vang er en skøn hest, der kommer tilbage efter pause og er bedst når den kan køres uden sko. Hvis ikke den mangler løbet er det altid en vinderchance. 2 Alamo Boko er tilbage efter pause. Har stor kapacitet, men været længe væk. H ar gået et Rutineløb i Aalborg hvor han løb 1.17,9 over normaldistancen. 1 Pioneer F H er lynhurtig fra start, men bedst fra ryg. Blev kørt i spids, men slipper måske denne gang? 7 Need For Speed var uheldig sidst og blev fast indvendigt med kræfter sparet. Hurtig fra start, men yderligt spor. Dog altid en vinderchance.