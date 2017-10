Internasjonal V65-jackpot med 637 763 ekstra i potten

Wayne Brogård og kusk Eirik Høitomt. Søndag kommer de ut i V65-6. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Solvalla: Gnistrende V75-omgang med semifinaler til Breeders

Oddsdobbel 1: Tromsø jakter sikker plass

Oddsdobbel 2: Topp sjanse for helmotiverte Kristiansund

Oddsdobbel 3: Feit odds på Celta Vigo

Oddstips Premier League: Brighton blir ikke tatt på alvor

Tippetips: Siste sjanse til å "ta" bonuspotten

Vi har en HØYINTERESSANT søndag foran oss, og dette er en dag vi virkelig gleder oss til. Mye av fokuset er naturligvis rettet mot Solvalla hvor det skal kjøres semifinaler til Breeders' Crown. Dog skjer høydepunktet kun 25min fra meg, og da snakker vi om V65-JACKPOT på Sørlandet. Her venter det altså en gedigen internasjonal JACKPOTOMGANG, og det ligger hele 637 763 ekstra i sekserpotten. V65-omgangen på Sørlandet begynner kl.18.15.



Dagens beste banker på Sørlandet kommer ut fra Team Tjomsland sin stall, og 2 Magnums Othello kan vi ikke gardere i det grunnlaget som den nå befinner seg i. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 9 Puce Tanic E. – Er den naturlige utgangen i innledningsløpet, og det er også snakk om en banker på de litt mindre bongene. Var klart bra i nederlaget sist, og den har gjort fine løp på slutten. Har tidligere ikke vært veldig stabil, og den har også fra tid til annen slitt med kroppen sin. Henger den sammen på søndag, ja, da vinner den normalt mot en overkommelig gjeng. Vi stoler dog ikke 100% på den, og på de litt større bongene står den ikke alene.

V65-2 : 2 Magnums Othello – Er dagens beste banker. Vi snakker her om en traver med SKYHØY kapasitet, og vi likte godt at det var nettopp Tjomsland som fikk denne inn på stallen. Har tatt to strake seire, og den har vunnet helt ukjørt. Nest sist gikk den faktisk 22 s 300m, og en slik fart har ingen i dette feltet i kroppen sin. Takler normalt sporet, og henger den sammen som den skal gjøre, ja, da gjør den kort prosess. ALL IN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 11 Makeawish – Er ingen stjerne, men dette er et dårlig løp, og den fortjener litt oppmerksomhet. Tredje sist er den positiv etter en sen luke, så var den positiv nest sist etter hinder på veien. Nå sist spurtet den fint etter sene luker, og den har fakta gjort veldig fine løp de siste gangene uten at det har klaffet helt. Kan overraske med tempo, og som nesten helt uspilt må vi bare prøve oss.

V65-4 : 6 Bokli Stjernen – Debuterer for Tjomsland denne søndagen, og vi går til på den direkte. Det er snakk om en traver med enorm fart i kroppen sin, og når den vant på en 25-tid femte sist var den ubrukt i mål. Taper neppe dette løpet om den viser frem noe slikt her, og det er NÅ denne skal spilles.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Helfrekk banker i DD-spillet!

V65-5 : 11 Mietor – Kan være skrellen i et meget åpent løp. Har nå fått to nødvendige blåsere i kroppen etter en lengre pause. Den var ikke helt optimal første gangen ut nest sist, og den plundret også med aksjonen da. Mye finere sist, og den fullførte helt greit fra rygg leder. Gikk 25,1 s 300m i det som ble et rent speedoppgjør. På ren kapasitet er fakta denne ikke så verst, det er veldig overkommelig i mot, og Løvdal har dessuten fin form på hestene sine. Skreller?

V65-6 : 11 Wayne Brogård – Er noe tøft ute i grunnlaget nå, men dette er en traver med innstilling, og den gjør seg garantert ikke bort. Her lukter det dessuten bra fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra. Fullførte fint sist, og det er ingen fare med formen. Feller alt med tempo? 5 On Stride – Ligger stadig litt i skorpen, og nå sist ble den sittende bom fast som helt fulltanket. Er grunnkapabel, og skulle det klaffe på veien så kan supersjokket være et faktum.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.