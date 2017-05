Internasjonal V65-kveld på Klosterskogen

King N'Swing og Knut Arne Ødegaard har en flott oppgave foran seg i V65-3 på Klosterskogen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er Kristi Himmelfartsdag på torsdag, men innen hestesporten holder mans som kjent ikke hviledagen hellig. Det er høy aktivitet fra tidlig formiddag til sent på kveld og lunsjstevner både på Bergsåker og på Bro Park. Bro Park byr på både V5 og V4. mens Bergsåker byr på V4. Siden det er helligdag er også den svenske V64-omgangen kjørt frem tid og V64-spillet innledes allerede kl 15.10 på Jägersro travbane. Her hjemme er det V65 på Klosterskogen til kvelds og merk at det her er spillestopp kl 18.15.

Perfekte forutsetninger for V65-bankeren

Det er flott potensial i torsdagens V65-omgang på Klosterskogen og jeg velger å gå for en småfrekk banker i V65-3. Det handler om 1 King N' Swing og Knut Arne Ødegaard som gjorde et flott løp til andre bak gode Vicky Invalley i et lunsjløp i Drammen sist uke. Den dagen valgte Ødegaard å slippe teten med sin hest til nettopp Vicky Invalley og måtte bakke seg løs i den siste svingen. Det ble et rent speedoppgjør, men King N' Swing rakk ikke frem. Torsdag har hesten spor en bak startbilen og her kan Ødegaard eventuelt velge siste indre eller tet, da hesten er kvikk i vei. Motstandsmessig ser det klart overkommelig ut og 1 King N' Swing blir min V65-banker på Klosterskogen torsdag i V65-3.

Favorittduo fra dårlige spor

Forgrunnsfigurene 10 Berteviking, 9 Wellek og 8 Vildensky har alle trukket sjanseartete spor i V65-1, all den tid det er snakk om sprint. I tillegg er det galoppfare for både 8 Vildensky og 9 Wellek. 4 Egge Edel trives på sprint, holder nok ikke samme klasse som favorittrioen, men står fint til og er min klare fjerdehest i V65-innledningen.

Er det så enkelt da?

10 Joe Comet kommer til å bli den største V65-favoritten denne torsdagskvelden i V65-2, ikke minst takket være sitt imponerende seiersløp på Klosterskogen 4. mai. Fra dødens satt Gøran Antonsen gassen i bånn inn mot den siste svingen og hesten seilte ifra til klar seier. Nå er det bakspor og litt bedre konkurrenter, så jeg syner storfavoritten og tar med noen hester på gardering.

Forkerud-hester i dur og moll

I V65-4/V5-1 blir trolig 5 St. Michel Decoy klar favoritt, men dette er en hest som presterer ujevnt. På sitt beste hadde det vært en klar bankerkandidat her, men formen er usikker om dagen og innersporets 1 Seabreeze Ås er et klart motbud og 9 Sebastian Møllgård står spennende til spormessig.

Kloster-spesialisten får stryk?

4 Al B. Back Zet er en hest som trives fortreffelig på Klosterskogen og tatt tre seire på seks forsøk på Skiens-ovalen, deriblant sist han gjestet banen. Men det spørs om det rekker mot årsdebuterende 1 Ambitous Voyager som gjør et etterlengtet comeback etter langt skadefravær. Jeg spiller to hester i V65-5/V5-2. men bruker 1 Ambitious Voyager som min DD-banker.



Blåser forbi dem dersom viljen er der

Årsdebuterende 9 Bork Odin blir min favoritt i et meget fint kaldblodsløp i V65-6/V5-3/DD-2. Han er luring denne elitetraveren, men fartsmessig er det ingen som matcher hesten i dette løpet. Trener Odd Dvergsdal er optimist og Tom Erik Solberg vet hvordan han skal disponere slike lunefulle hester. Dog er løpet åpent og jeg garderer ganske bredt på de største V65-forslagene.