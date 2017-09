Internasjonal V65 med to bankere

Eye Of The Tiger N.L. har vunnet begge sine to siste løp på Klosterskogen og blir stor favoritt i V65-4 i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende trav- og galoppsøndag står for tur, og denne søndagen er det definitivt galoppen som spiller hovedrollen. Det er V75 på Bro Park med gedigen jackpot og hele 4 418 755 SEK ekstra i sjuerpotten. Merk at det er 1 krone i rekkepris. I tillegg til den store galoppdagen på Bro Park, er det også V4-lunsj fra Dannero og søndag kveld er det stor internasjonal V65 på Klosterskogen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65 på Klosterskogen. Det er internasjonal spill til denne og således kan det forventes høy omsetning. Det er to dunderstore favoritter i kveld og jeg velger å støtte meg til begge to, da det finnes muligheter for at det kan skrelle realt til i et par av de andre V65-løpene.

Tar sin tredje strake Kloster-seier

Tøffingen Eye Of The Tiger har gjort ikke mye feil siden han ankom Norge og Sigbjørn Kolnes stall i juni fra Hugo Langeweg. Seks starter har resultert i fire seire og to andreplasser og de tre siste løpene er alle vunnet. De to siste er tatt på nettopp Klosterskogen og i kveld jakter altså hesten sin tredje strake Kloster-seier. Slik jeg ser det, er det kun galopp imot. Hesten har sett dønn travsikker ut i Norge, men kun gjort en bilstart. Uansett så blir 5 Eye of the Tiger min hovedbanker i V65-4 og hesten bankerspilles også i V5.

Gaveløp for storfavoritten

Treårige 1 Bongo har innledet karrieren på beste vis med to strake seire og skal ha en strålende mulighet til å ta sin tredje i V65-3 i kveld. Motstandsmessig er det meget slett motstand, kanskje med unntak av nestfavoritten 5 Keep The Futurer. Holder 1 Bongo seg på beina, tror jeg han uansett han vinner dette løpet, fra de aller fleste posisjoner. Seierssultne og ustoppelige Eirik Høitomt kusker min andre V65-banker i kveld, 1 Bongo i V65-3.

Kan Rakkerfanten ta opp kampen?

Thomas Ellefsen setter seg selv opp som kusk bak favoritten 9 Kaksen i V65-1. Det kommer nok den godeste Ellefsen til å takle fint, men startspor i annen rekke er sjanseartet. Nestfavoritten 8 Tinn Jerker har også et sjanseartet startspor og derfor trekker jeg fram 1 Rakkerfanten som mitt drag i løpet. Det har vært litt ymse prestasjoner av Rakkerfanten i de siste løpene, men i kveld blir det garantert et bra løpsopplegg og på den god dag, kan Rakkerfanten helt klart by opp til dans i V65-1.

Knallgod sist - vinner igjen?

2 Flammen Julie gjorde et meget bra seiersløp i V76-7 på Bjerke i sin siste start og har en enda finere oppgave på papiret i kveld. Nå er ikke denne dama en hest som rader opp (to seire på 45 starter), men sammen med formkusk Johan Herbjørn Undem (tre seire siden onsdag), skal hun bekle et klart favorittstempel i V65-2.

Høitomt ordner opp

Det er åpent og mange vinnerkandidater i V65-5/V5-2/DD-1, og jeg anbefaler bred gardering. Men setter 10 Rappalma og Eirik Høitomt som min klare tipsener. Hoppa var kanongod til seier etter et tøft løpsopplegg nest sist på Jarlsberg og gjentar hun den prestasjonen, skal det være snakk om bra vinnersjanse. I en meget spennende DD-omgang, setter jeg mitt bankerspill på 10 Rappalma i DD-1.

Skuffet stort sist - tilbake som vinner nå?

6 Victor Hastrup var den klare nestfavoritten bak storfavoritten Eye Of The Tiger i V75-1 på Klosterskogen lørdag 2. september. Tom Erik Solberg kjørte seg til tet med Victor Hastrup etter 800 meter og slapp til storfavoritten like etter. Men trøtnet betenkelig mot mål og endte på en skuffende 7. plass. Kanskje var distansen på 2900 meter for lang? I kveld er det nye tak og klart mer overkommelig motstand. Min favoritt i V65-6.