Internasjonal V65-omgang med EM for stallansatte

Adrian Solberg Akselsen er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Det er Derbysøndag i Sverige og det betyr internasjonal V75 fra Jägersro med spillestopp kl 14.30. På danske Klampenborg er det galopp med både V4 og V5 på menyen, og der skal blant annet dansk Kriterium for toåringer avvikles. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 fra Drammen travbane.

Drammen byr på en åpen V65-omgang søndag-kveld. Her er det langt mellom de klare bankerkandidatene, og lettere blir det heller ikke når man har plassert to EM-løp for stallansatte inn i menyen. Vi prøver oss med en småfrekk banker, og står alene på 3 Merles Simone i finalen. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 11 Norva Young – Adrian Solberg Akselsen vant et løp i går, og her kan det komme en ny seier i EM. Norva Young gikk nemlig et ordentlig bra løp mot ganske bra motstand sist, og med en tilsvarende innsats her er den ikke borte. Settes knepent først i et ellers ganske jevnt løp.

V65-2 : 9 Enjoyable – Har gjort tre gode løp, og den fortjener virkelig en seier. Nå sist fikk den en sisterunde i tredjespor utenfor lederparet, og den fullførte solid. Nest sist spurter den klart bra mot MYE bedre hester enn dette, mens den tredje sist avslutter knallsterkt ute i banen. Skal stå først på ranken, og også vi tror MYE på denne favoritten.

V65-3 : 1 Komnes Martin – Holder stigende form, og den er verdt et forsøk fra et perfekt spor. Den fullførte BRA fra dødens sist, mens den var positiv etter galopp nest sist. Er normalt sikret et bra opplegg fra denne utgangsposisjonen, og feilfritt kan det gå veien selv om den er noe tøft ute grunnlagsmessig.

V65-4 : 2 Skogli Polly – Debuterer for Erik Killingmo, og da er i hvertfall vi på vakt. Killingmo hadde neppe tatt turen til Drammen en søndag om det ikke hadde vært visse ambisjoner til hesten. Rapportene er helt OK, og den kommer til å senke rekorden sin mye. Settes frekt først! PS. 8 Eigelands Rebecca – Tok tre strake seire når den stod hos Flåten. Ble så flyttet hjem igjen til eier, og da har den vært like håpløs som tidligere. Vi kan ikke gå for en slik hest som banker etter å ha sett den de to siste gangene.

V65-5 : 10 Bravo Turbo – Ble for pigg sist, mistet aksjonen, og galoppen kom som brev i posten. Gangen før ble den sittende fast, og det er nok en traver som er pågang igjen. På ren kapasitet duger den i massevis, og som lite spilt er den spennende. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 3 Merles Simone – Blir vår sjansebanker i en åpen omgang søndag. Feilet som klink ut mot oppløpet sist, og den så mektig ut i det momentet. Galoppen kom når Mikkelborg trakk ned draskylappene, og den utstyrsendringen slo ikke helt heldig ut. Har motstandsmessig et gaveløp foran seg her, og feilfritt dreier det naturligvis seg om en STOR SJANSE. BANKER! PS. 8 Ny Komet – Er blitt strøket inn et spor, den gjør sine beste løp i tet, og her blir det nok laddet hardt fra start. Skulle den komme foran blir den ikke enkel å ha med å gjøre, og som lite spilt er den spennende for de som spekulerer mot vår banker.