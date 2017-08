Internasjonal V65-omgang med stor omsetning

Geir Vegard Gundersen og Fabian B.R. Søndag kommer de ut på Sørlandet. foto Morten Skifjeld

Lerum med systemfullklaff på Klosterskogen 10. august!

Våre flate bonger fanget dessverre ikke opp supersmellen Lord Bexley (10-valg), men på systemet (fire andeler a Kr.1 000) var samtlige hester med i det løpet, og dermed var det duket for en herlig fullklaff. Utbetalingen ble meget fine Kr.26 439,-



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen til untertegnede (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Som vanlig er det Sørlandet som avrunder uken, og det gjør de med en STOR INTERNASJONAL V65-OMGANG. Vi går knallhardt ut i denne omgangen, og banker 1 Ask Eld med Åsbjørn Tengsareid. Et billigere løp enn dette kan den nesten ikke få, og vi tror hardt!

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Ask Eld – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og viser den bare litt form etter pause så skal dette dreie seg om en MEGET SOLID mulighet. Gikk bunnsolid i kulissene etter galopp sist, og viser den noe tilsvarende her, ja, da taper den ikke. Norgesmester Åsbjørn Tengsareid får sjansen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. BANKER!

V65-2 : 2 Wellek – Er et RÅSKINN når den er på topp, og det fikk vi se sist. Ai, Ai, Ai, hvilken prestasjon av 4-åringen. Jogget 25,7 fra dødens, og det gjør ingen i dette feltet etter den. Er feltes klart beste hest, og leverer den på sitt beste igjen så snakker vi om en vinner. Dette er en veldig motivert favoritt, og en banker for de som ønsker å gå tynt.

V65-3 : 7 Da Vinci BR – Gikk et meget sterkt monteprøveløp for sin nye eier Helene Kolle. Hun hadde pluss/minus 13 siste 1000m på sin klokke, og det må være bra. Motstandsmessig er dette et gaveløp for Da Vinci BR, og med talentet Kolle på ryggen så ser dette spennende ut på forhånd. Må bare prøves første gang under sal, og normalt dreier det seg om en flott mulighet!

V65-4 : 3 Salte Faksa – Her blir Tangen Bjørn hardt betrodd, men vær OBS på at vi her snakker om en hest som ble kjørt dønn ned i kjelleren nest sist, og ikke var som best sist. Vi må bare spekulere, og draget vårt kan overraske. Den vant sprettlett på en 29-tid første gangen ut i regi Natalie Repstad, og det gjorde den på en noe krevende bane. Så har det blitt tull i startene etter, men feilfritt kjemper den garantert om seieren nå. Blir spennende å følge i hendene på Marius Høitomt, og vi plasserer den knepent først.

V65-5 : 10 Syoss – Har vært veldig overbevisende i regi Geir Mikkelsen, og den har radet opp i hans regi. Nå sist vant den sprettlett på en 16-tid, og det var krefter igjen. Man kan høre på Geir når han blir intervjuet at dette er en traver som han tror på, og det er nok MYE å gå på. Har en noe tøffere oppgave foran seg her, men den skal uansett stå først på ranken. 3 Fleury BR – Var et stort løfte, og den gikk flere fine løp på sensommeren i fjor. Har nå vært lenge borte, men det er gode rapporter på den, og på ren kapasitet er den HET i et løp som dette. PASSES!

V65-6 : 8 Fabian BR – Er fryktelig god, og hadde vi vært sikker på at den hadde vært i toppform/ble kjørt for fullt etter pause, ja, da hadde vi banket. Rapportene på den er fine, men vi regner med at dette kun er et oppkjøringsløp før Derby, og dermed kan det bli til at GV Gundersen kjører den passivt. Har uansett en såpass fart i kroppen at den kan blåse alt tilslutt. SPILLES!