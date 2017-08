Internasjonal V65-omgang med stor pott

Åsbjørn Tengsareid og Ebba B.R. Tirsdag kjører Erik Killingmo. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og en av de klart mest spennende ukene så langt i 2017. Her vrimler det av STORE høydepunkter, og det er bare å merke seg følgende med en gang:

Allerede i dag er det DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet. Gävle står for løpene, og det ligger hele 1,5 millioner ekstra i sekserpotten.

V76-JACKPOT på Bjerke onsdag, og her ligger det hele 1 037 698 ekstra i sjuerpotten. Ekstra V75-omgang på Jägersro med forsøk til Derby. Torsdag fortsetter moroa, og her venter en ekstra V75-omgang på Åby. Fredag er det V65-JACKPOT i lunsjen på Solvalla, og det ligger 831 965 ekstra i sekserpotten. Det blir også denne dagen V75, og løpene kommer fra Bergsåker.

Lørdag knaller Sørlandet til på stortrommen, og her blir det GULLJACKPOT i V75-spillet. Søndag er det galoppfest på Øvrevoll med blant annet Norsk Galopp Derby, og en internasjonal V65-omgang. Som om ikke det var nok er det også denne dagen en ekstra V75-omgang, og nå fra Charlottenlund.

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Momarken byr på en klart spennende INTERNASJONAL V65-OMGANG denne tirsdagen, og det blir nok meget bra omsetning. Omgangen som vi har foran oss er ikke spesielt lettløst, og det kan nok en gang gå mot flotte kroner på høyoddsbanen. De helt klinke bankerne finnes ikke i omgangen, men etter å ha vært i tenkeboksen en stund, landet vi på 4 Ebba BR som har drømmebetingelser. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Ewald F. Boko – Gikk klart bra første gang ut etter et lengre avbrekk sist, og på klokken stod det 12,5 s 800m. Har normalt gått en god del frem med det løpet i kroppen, og vi forventer den ytterligere forbedret tirsdag. Her er det helt formløst i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på Ewald F. Boko. PS. 7 Juliano Rags er den beste hesten i feltet, men den var et trist skue i Sverige etter et lengre skadeavbrekk sist. Søkte ikke fremover, var skjev, og hadde tempoproblemer fra start til mål. Kan selvfølgelig ha hatt en dårlig dag, men vi likte altså ikke det vi fikk se da. Kan vinne om den viser seg fra en bedre side her.

V65-2 : 6 Alm Vinta – Var ikke til sin fordel nest sist, men sist var den knallgod, og den bare forsvant fra til en meget enkel seier. Vi likte den svært godt, og viser den tilsvarende takter her, ja, da er den på foto. Settes knepent foran en formtoppet 2 Valle Oda.

V65-3 : 2 Karamel Hill – Har stadig blitt bedre, og dette er en ung hoppe under utvikling. Nå sist gikk den pigg i mål etter veldig sene luker, og vi hadde 13,5 s 400m på klokken. Står smellfint til i dette løpet, og den er normalt sikret et bra opplegg. Her kan det bli hjemmeseier, og det til solide oss i lukene. OBS!

V65-4 : 2 Jervløva – Er en luring, og absolutt ingen hest man får inn på bestilling. Formen er dog fin, og den er aldri helt ueffen i dette grunnlaget om det bare klaffer med et ryggopplegg underveis. Her står den nydelig til, den er sikret et bra opplegg, og kommer bare lukene nedover det lange oppløpet på Momarken, ja, da kan skrellen være et faktum. Trives på Momarken, og det har blitt en første, en andre, og en tredje de tre siste gangene den har vært på den banen. Dag-Sveinung Dalen liker vi på skrellhester, og vi må bare varsle.

V65-5 : 4 Ebba BR – Har en aldeles skreddersydd oppgave foran seg denne tirsdagen, og i en ellers småvrien omgang går vi for et bankerspill. Den fullførte fint på en knallgod tid sist, og vi snakker her om en hest som er bedre enn raden. Unngår bare Killingmo dødens med sin springer så skal mulighetene være riktig så fine, og dette er omgangens beste bankerforslag.

V65-6 : 2 Idborken – Ble det feil for sist, og det løpet setter vi en tykk strek over. Nest sist ble den sittende bom fast med alle kreftene igjen. Her står den smellfint til, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Er verdt et forsøk med slike drømmebetingelser, og vi setter varsellampene på!