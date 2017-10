Internasjonal V65-omgang med stor pott

Trø Yr og kusk Eirik Høitomt. Tirsdag kjører Åsbjørn Tengsareid.

En ny spennende dag venter for vi som elsker å spille på hester, og i dag er det Bergsåker som er først ut. Her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Momarken byr så på en fantastisk V65-omgang, og her starter V65-1 kl.18.50. Eskilstuna er sist ut denne tirsdagen, og her begynner V64-1 kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Momarken er en bane vi ofte gjør det skarpt på, og også i 2017 har vi truffet bra på våre tips til banen med det lange oppløpet. Høydepunktet på Momarken hittil i 2017 kom 13. juni, hvor bongen vår på Eksperten (fire andeler a Kr.1 299) tok HALVE KASSEN! Her kunne man cashe ut storfine Kr.366 132 om man hadde tatt rygg.

Tirsdag jakter vi ny opptur på Momarken, og her er det altså duket for en INTERNASJONAL V65-OMGANG. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Walker Jade – Magnus Jakobsson er dyktig til å få til hester som har skavanker, og 7 You To Neat har levert stabilt bra på slutten. Vær dog klar over at dette er “porselenhester”, og de er ikke veldig glad harde baner, og nettopp det blir det i dag. Vi spekulerer derfor mot den tunge favoritten. Draget er ordentlig pågang, og den har varslet form på slutten. Nå sist fikk den aldri helt sjansen tilslutt, og selv om det ikke var mye igjen så ble den sittende bom fast. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, den kan åpne, og den MÅ passes!

Dagens banker:

V65-2 : 7 Trø Yr – Har gradvis blitt bedre, og sist spurtet hun helt strålende. På klokken stod det 23,0 s 300m, og en slik fart har ikke konkurrentene vært i nærheten av. Har dessuten virket stabil, og den kan neppe få en finere oppgave enn dette. Er ikke noen enormt forbedret så må Trø Yr ha en strålende mulighet. ALL IN!

V65-3 : 4 Can’t Stand Still – Er ingen dum traver, og den har hevdet seg bra mot vel så gode hester som dette tidligere. Kom ut etter pause, og behandling sist. Fikk et snilt opplegg, og den kom til mål med krefter igjen på tanken. Henger den bare sammen i aksjonen sin så gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. SE OPP!

V65-4 : 2 Petter Rags – Kommer ut etter knappe tre mnd pause, og vi gir den tipsnikken direkte. Dette er nemlig en DØNN RIKTIG oppgave for hesten til Tengsareid, og den bør fakta felle denne gjengen nedover det lange oppløpet på Momarken. SPILLES DIREKTE! 7 Victory Lap – Kommer ut fra formstallen til Mikkelborg, og den skal naturligvis passes. Den spurtet knallsterkt bak en såpass god hest som US Male EP nest sist, mens den nå sist trolig ble felt av banen. PASSES MED FLYT!

V65-5 : 12 Super Gullet – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i et løp med fine hester på farten. Super Gullet skrellet i monte sist, og da slo den altså Tomeld ØK fra likestart… Har tidligere i år supersjokket i V75, og er bare humøret med den så duger den på fart/speed. En innvendig smyger her, og luker mot oppløpet, ja, da skal INGEN bli overrasket om Super Gullet kan spurte inn til seier. Når man tar den ekstremt lange turen fra Bergen så regner vi med at den har sett fin ut i de siste jobbene, og vi iler til med et helfrekt førstevalg.

V65-6 : 12 Nisse Roc – Er best i finalen? Vi snakker her om en ordentlig traver som har vunnet fem av ni løp, den har møtt bedre hester enn dette, og tredje sist var den feks ute mot Cyber Lane… Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og formen er på vei. Vant sikkert fra dødens sist, og den viste en herlig innstilling i et tett oppløp. Går i vanlig vogn + sko så den burde passe på Momarken. Får den bare litt tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot, og vi tror MYE på denne frekkisen!