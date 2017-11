Internasjonal V65-omgang med stort potensial

Frøyu Petter og kusk Nils-Erik Frøhaug kommer ut i V65-1 på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik søndag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Allerede kl.12.45 starter moroa på Jägersro, og her blir det V4-lunsj på galoppen. Solvalla står for dagens V75-omgang (en krone rekken), og her er man i gang kl.15.50. Momarken avrunder uken med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.

V4-suksess i Bergen 4. november

Undertegnede serverte knallsterke V4-tips til Bergen denne lørdagen, og den melomste bongen på Kr.360 satt som spikret. Her banket vi Førlands Odin (2-valg), og utbetalingen ble fine Kr.2 756,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff, men her kostet bongen Kr.864,-. Utbetalingen på V5-bongen ble Kr.3 017,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

13. juni kammet vi med oss halve kassen på Momarken, og den store bongen (fire andeler a Kr.1 299) betalte ut hele Kr.366 132,-. Noe som altså var halvkassen den dagen, og vårt høydepunkt hittil i år på banen med det lange oppløpet. Søndag er vi sugen på en NY opptur på en av våre desiderte favorittbaner, og her er det bare å ta rygg på følgende:

Dagens banker:

V65-1 : 1 Frøyu Petter – Var lenge veldig bra sist, men fikk ordentlig syre den siste biten, og da mistet den også stilen. Har har den et rent gaveløp foran seg, den er kjapp i vei, og blir den bare ikke fast dreier det seg normalt om en vinner. Må ha en SOLID mulighet, og vi går ALL IN direkte!

V65-2 : 9 Dahir Tariel – Ble det feil for sist, men den var bra til seier nest sist, og den varslet også form tredje sist. Har et spennende smygspor nå, og med tempo feller den fort alt nedover det lange oppløpet på Momarken. 1 Riverside Star – Kan være noe for de som liker å fiske på dypet. Var et 11-valg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det er vel drøyt. Har nemlig funnet formen nå, og sist gikk den trolig karrierens beste løp etter en grov galopp. Med en innvendig smyger, og luker gjør den seg ikke bort. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-3 : 3 Alm Gull – Her er det dårlig klasse på hestene, og dette er ikke helt enkelt. Vår ide er ikke den beste på kapasitet i feltet, men den var klart godkjent etter et lengre avbrekk sist, og nå får den dessuten skrellkusk Dalen opp bak seg. Alm Gull kan fort være forbedret med en blåser i kroppen, og mot en svært billig gjeng trenger den ikke å være borte. OBS!

V65-4 : 10 Fairyman – Kan være storskrellen i et småskummelt løp. Det ble helt feil for den nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast med litt krefter igjen på tanken. Gikk altså 14,2/2140ma, og det uten å få fritt frem tilslutt. Distansen nå skal ikke være noe minus, det lukter stor fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 9 Delicious Dream – Er Kai veldig opp på før dette løpet, og det har han god grunn til. Selv om det har blitt to smultringer på slutten så er dette en hest i flott form, og nå sist ble det fakta litt feil i sluttfasen for den. Her er den DØNN RIKTIG ute, den står i et perfekt spor på tillegget, og vi setter varsellampene på full styrke. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 8 Alsaker Piril – Har et gaveløp motstandsmessig i finalen, og er den 80% for dagen så må sjansene være meget gode. Rapportene går ut på at vi skal få se en forbedret utgave på søndag, og blir det bare ikke feil fra et dårlig spor så kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt! Glem ikke at den i fjor på omtrent samme tid fant superformen, og da matchet den MYE bedre hester enn dette. SPILLES!