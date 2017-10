Internasjonal V65-omgang med Tjomsland i hovedrollen

Øystein Tjomsland og El Viktor. Søndag kommer de ut på Sørlandet.Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sørlandet avrunder en innholdsrik uke, og her venter en internasjonal V65-omgang. Tjomsland er som vanlig i hovedrollen på hjemmebanen, og i dag får han full tillit som bankerkusk. Magnums Othello (V65-3) er en kanon i grunnlaget, og holder den seg hel, ja, da vil det rade opp i stor stil. Alt om dagens omgang finner du litt lengre ned i artikkelen.



V65-1 : 8 Comecatchme C.J. – Suser til tet, og på en lynrask bane trenger den ikke å bli veldig enkel å plukke ned. Har bitt godt fra seg når den har kommet seg foran tidligere i år, og den er også blitt matchet mot knallgode hester. Vi tviler på at Kathrine Strand hadde tatt turen fra Forus til Sørlandet om formen ikke er på plass etter pause. PASSES!

V65-2 : 2 Mietor – Lå Løvdal lavt med etter en lengre pause sist, men Mietor var god i nederlaget, og den fullførte sterkt. Var naturligvis litt tung i kroppen sin, og den har gått MYE frem med den blåseren i kroppen. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, har travet noen ganger på 27-tallet, og den skal bli spennende å følge fra tet på en kjapp bane søndag. SE OPP!

V65-3 : 8 Magnums Othello – Vant som ventet overlegent i debuten for Tjomsland, og etter 22,5 s 300m var den alene på foto. Går 27,0 om nødvendig på søndag, og vi kan ikke helt se hvordan den skal tape dette om den bare henger sammen i aksjonen sin. Soleklar banker, og vi kan ikke spekulere.

V65-4 : 8 Siberian Photo – Er i en egen klasse i dette løpet om den ikke feiler/havner opp i trøbbel underveis. Er MILEVIS bedre enn raden, og den gikk et strålende løp etter galopp sist. Gangen før gikk den 08,9 s 300m, og fløy over oppløpet. Kan være en banker for de med litt is i magen, og vi må bare tro hardt!

V65-5 : 5 Kolnes Tom – Fyker til tet, og siden er dette løpet kjørt på en lynrask bane? Når den vant fjerde sist så la den inn en avslutning i 21-fart. Tilbake på hestens beste distanse må mulighetene være særdeles gode. Plasseres først på ranken, men vi tør ikke å gå for et bankerspill da formen ikke har vært helt på topp de siste gangene.

V65-6 : 11 Intrepid Ibex – Var ute i et bløffløp sist, og selv om den viser 10,8 s 300m var det ikke enkelt å hente noe fra køen. Søndag tror vi på kjøring, og da skal speeden til Intrepid Ibex bite bedre. Blir ikke helt tatt på alvor, men denne duger på sitt beste, og vi roper et varsko!