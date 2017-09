Internasjonal V65-omgang med to bankere

Øystein Tjomsland og El Viktor. Søndag kommer de ut i V65-1. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det blir dessverre ingen galopp i lunsjen i dag. Løpene i Göteborg er nemlig avlyst pga dårlige baneforhold. Dagens soleklare høydepunkt skjer på Solvalla, og her er det altså JACKPOT i V75-spillet. 2 972 388 ligger ekstra i dagens sjuerpott, og det er store kroner å spille om. Løpene på Solvalla starter kl.15.50. Uken avrundes på undertegnedes hjemmebane, Sørlandet. Her blir det en stor internasjonal V65-omgang med start kl.18.15.

Det kan bli mye Tjomsland/Mikkelsen i dagens V65-omgang. De har feite sjanser i flere av løpene, og de kjører også våre to banker på Sørlandet i kveld. Magnums Othello (V65-2) + 6 Syoss (V65-4) står nemlig begge alene på våre bonger. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 12 El Viktor – Har vært et eventyr etter den kom inn på stallen til Tjomsland, og den har radet opp i stor stil. Sist var den helt nede på 25-tallet, og den var god etter en liten pause. Møter stadig bedre hester, og på søndag velger vi å spekulere litt. Skal dog stå først på ranken, men vi skygger et bankerspill…

V65-2 : 5 Magnums Othello – Debuterer for Øystein Tjomsland denne søndagen, og det er snakk om en traver som er fullstendig overlegen på ren kapasitet. Når den vant nest sist så viste den 28,6 s 500m, og ingen bør bli overrasket om denne leverer en 28-tid på distansen direkte. Tredje sist lekte den med El Viktor... Vi velger å gå til på den direkte, og anbefaler et småfrekt bankerspill!

V65-3 : 11 Vik Jet – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Skal bare bli bedre og bedre i tiden fremover, og den duger normalt godt i det grunnlaget som den nå står inne i. Går under raderen på søndag, men oss “lurer” ingen, og vi setter varsellampene på full styrke. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 6 Syoss – Har ikke vist svakhetstegn etter den kom inn på stallen til Geir Mikkelsen, og den har altså radet opp med fire strake seire. Nå sist vant den meget enkelt etter en avslutning i 12-fart. Følger bilen fra start, her blir det gratis tet, og hvem skal da plukke denne ned? Neppe noen, og det er ingen tvil om at dette er dagens KLARE BANKER innen V65/V5-spillet.

V65-5 : 10 Achilleus – Er den beste hesten i feltet, men glem ikke at dette var en notorisk banditt før, og nå skal den bort fra hjemmebanen Forus. Vi er ikke sikker på hvordan det vil slå ut, og den garderes ganske bredt hos oss. 6 Trophydore – Er ordentlig pågang, den møter et dønn riktig selskap, og den kan overraske om den fortsetter sin fine fremgang. Ble grovt hindret sist, men kom fint tilbake nedover oppløpet. Er lynrask fra start, og klaffer det bare på startsiden så kan dette bli meget spennende. OBS!

V65-6 :10 King Royal – Er betydelig bedre enn raden, og nå er det endelig dags igjen? Kommer her ut mot en veldig overkommelig gjeng, det oser stor fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Settes først i en ellers småskummel finale.