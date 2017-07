Internasjonal V65-omgang med toppobjekter

Øystein Tjomsland er aktuell fra hjemmebanen Sørlandet søndag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En spennende søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Til lunsj venter en knallspennende V4-omgang på galoppen, og det er Göteborg som står for løpene. V4-1 starter kl.12.45. Deretter venter en smellfin Grand Slam-omgang på V75 med start kl.15.50. Det er fra Mantorp dagens løp kommer. Uken avrundes på Sørlandet, og her venter en stor internasjonal V65-omgang med start kl.18.15.



Ny suksess på galoppen! Denne gangen på Øvrevoll 29. juni!

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (to stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og kr 9 864 hver seg. Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake kr 3 258, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine kr 6 516.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine kr 5 074.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble servert sterke tips til Bodø lørdag, og vi ranket DD inn på en rekke. Topp info ble servert på både Engas Rimfaksa (2-valg) samt Acers Poppey (2-valg). DD-oddsen ble meget gode 17,6! Når det gjelder dagens V65-omgang på undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, så har vi igjen jobbet frem noen deilige ideer! Nå skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 1 Cox Pomona Grim – Innledningsløpet denne søndagen er alt annet enn lettløst. Her er flere mye bedre enn raden, og vi velger å ta med oss endel hester på forslagene. En av de som er mye bedre enn raden er vårt drag. Nå sist ble alt feil, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Nest sist sitter den bom fast med absolutt alt igjen. Fjerde sist spurter den strålende, og da taper den kun for knallgode I Am The Tiger… Kan åpne, og fra dette sporet kan den fort få det sydd opp. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 1 Hellestvedt Trym – Kan være en frekk banker for de som går tynt. Feiler fra seg en 26-tid på oppløpet sist, og den hadde krefter igjen da. At medeier kjører denne søndagen trenger ikke å bety så veldig mye da han kjenner hesten sin best. Har rett og slett en veldig riktig oppgave foran seg, og vi tror fakta hardt på dette outsiderbudet.

V65-3 : 11 Frier Birk – Her blir EL Viktor knallhardt betrodd, men feelingen er at denne skal få det betydelig verre med å vinne løp fremover. Det soleklare objektet, og feltes beste hest blir vårt førstevalg. Frier Birk er det begynt å løsne for, og den gikk et fantastisk løp etter galopp sist. På klokken vår stod det 28,2/2000m etter galoppen, og vi likte den skarpt. Meget flinke Antette Frønes får prøve seg på denne, og det føler vi er svært spennende. Har vinnerform i kroppen, og som lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V65-4 : 9 Siberian Photo – Har vært knallgod to ganger på rappen, og dette er feltes klart beste hest. Dog forteller Simen Bjørbæk Jessen om en veldig sprutredd traver, og dermed var dette sporet det verste den kunne få. Det blir dog ingen sølebane i dag, og dermed ikke så mye sprut som det kunne ha blitt. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den fra bakspor. 1 Great Manzi – Spurtet strålende på en krevende bane sist, og vi hadde 14,2 s 500m på klokken. 18,3/2140mv på den banen var fakta en veldig bra tid. Kan garantert en lav 16-tid, og når den nå ENDELIG får kusk bak seg, ja, da skal man være litt på vakt!

V65-5 : 2 Loquito Star – Er den selvskrevne bankeren i dagens V65-omgang. Den var veldig fin til seier sist, og da gikk den 12,8 s 500m. Fikk syre så det holdt nest sist, men da var den med på en luftig åpning, og første 1000m ble åpnet på 11,2… Nå får den gratis tet, ingen er normalt tøff nok til å lage tempo, og dermed burde dette bli veldig billig for favoritten. BANKER!

V65-6 : 4 Ridolini Park – Har vi ventet på hos Pål Buer, og på torsdag viste den endelig hvor bra den kan være. Jogget 12,0 den siste runden, og kom helt alene til mål på kruttsterke 13,4/2100mv. Viser den noe i nærheten av det i dag, ja, da skal de andre være knallgode for å slå den. Ridolini Park er en motivert tipsener etter det den viste i Bergen på torsdag.