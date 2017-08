Internasjonal V65-omgang på Sørlandet søndag

Pål Buer er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Gøteborg: Store penger på gang i Gøteborg

V75 Årjäng: Topp Grand Slam V75-omgang med norske muligheter

Tippetips: Jackpot på søndagskupongen

Oddsdobbel 1: Tottenham fikser svekket Chelsea

Oddsdobbel 2: Tromsø må gripe sjansen

Oddsdobbel 3: Målrikt på Nadderud

Oddsdobbel 4: Freiburg til strålende odds



En deilig søndag venter, og her er det mye å glede seg til. Det blir galopp fra Gøteborg til lunsj, og V4-omgangen her er i gang kl.12.45. Deretter blir det en tur til Orkdal, og her starter V4-1 kl.13.16. Årjäng står for Grand Slam V75 denne søndagen, og løpene starter som vanlig kl.15.50. Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, avrunder uken med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Sørlandet byr på en klart spennende internasjonal V65-omgang denne kvelden, og selv om løpene er noe tynne så er det ikke spesielt enkelt. Vi føler nemlig at flere av favorittene er sårbare, og vi skal prøve å felle de fleste av dem med HETE objekter. 5 Goldstile er klin overlegen i V65-2 om den ikke finner på noe tull. Dette blir vår banker på de tidlige bongene. På siste info bongene på Eksperten kan det bli en annen banker, eventuelt bankerfritt. Vi vil nemlig få med oss noen varminger før de bongene blir levert.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Global Rumour – Har et bra toppnivå, og er den som for eksempel på Sørlandet femte sist, ja, da er sjansene gode. Spurtet fint sist, og formen er nok OK. Risikerer å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det er vi alt annet enn sikker på at den greier. 1 Vertigo Unique – Har en perfekt oppgave foran seg, og nå vil vel man satse på å kjøre den i tet? Vi glemmer monteløpet sist, men fakta er at den spurtet meget sterkt nest sist. Formen er nok ikke så verst, og fra drømmebetingelser er i hvertfall vi på vakt!

V65-2 : 5 Goldstile – Er klink om den ikke finner på noe tull. Den var smellfin til en overlegen seier nest sist, og den hadde masse krefter igjen da. Nå sist dummet den seg ut bak bilen, og dermed var den dagen over før den var begynt. Er nok mer glad i voltestart, og sporet var det beste den kunne få. Kun galopp i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne favoritten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 1 Stee Raua – Interessant monteløp, eller er det bare slik at Christina Hande leder dette hele veien med Stee Raua? Den er normalt veldig stabil under sal, og den gikk et klart bra løp i monte sist. Det er ikke mange tøffinger med i dette feltet, og hvem skal egentlig gå frem å trykke opp noen fart tidlig her? Her kan det fort bli en billig førsterunde for Stee Raua, og da har den naturligvis en meget god sjanse. PS. 6 Havsalt – Gikk 30 under sal i et prøveløp i 2015. Hester som har stått hos Tjomsland pleier å være bra i monte, og garderer man litt så kan kanskje dette være skrellen i løpet.

V65-4 : 4 Tangen Bris – Var veldig tung i kroppen etter et lengre avbrekk sist. Gikk dog helt OK, og den så slett ikke verst ut i målgangen. Bør ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, og vi forventer den kraftig forbedret til denne oppgaven. Er lettkjørt, og får den bare ryggløpet sitt, ja, da kan den supersjokke mot en særdeles overkommelig gjeng. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 6 Enjoythestar SC – Er en banker for de frekke. Kommer nå ut etter pause, og rapportene på den er meget fine. Er veldig kjapp i vei, og her får den normalt gratis tet. Hvem kommer da å trykker på, og når kommer det noen frem i dødens? Dette kan bli svært billig for Enjoythestar SC, og feelingen er at den tauer dette overkommelige løpet rundt om… VI BANKER PÅ DD-BONGEN!

V65-6 : 7 Saturday Mornings – Er den hesten i feltet med best kapasitet, men man må være klar over at vi ikke snakker om den tøffeste damen i klassen. Er fakta ganske veik, og det er ikke uten grunn at den kun har vunnet ett løp de to siste årene. Kan selvfølgelig slå til i billige omgivelser, men det er milevis fra noen banker for oss. 1 Selmas Classic – Er bedre enn raden, og den kan overraske litt i finalen om den ikke blir fast. På Forus tirsdag spurter den ENORMT etter sene luker, og den kunne ha vunnet det løpet med en litt mer offensiv styring. Pål Buer opp er et pluss, og den skal absolutt passes i denne finalen.