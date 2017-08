Internasjonal V75 på Charlottenlund

Steen Juul (her med elitehesten Classic Grand Cru) har flere flotte vinnersjanser under søndagens V75 på Charlottenlund. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En fantasisk spennende søndag står for tur og for en sjelden gangs skyld er det galoppsporten som er hovedattraksjonen. Det er duket for norsk galoppsports store dag når det er Derby på Øvrevoll. Det er internasjonal V64 på plakaten, men også V4 og V5. I tillegg denne søndagen er det internasjonal V75 fra Charlottenlund der dansk travderby er hovedoppslaget. Og søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg.

I denne artikkelen skal det heretter handle om søndagens internasjonal V75-omgang på Charlottenlund der altså pengestinne dansk Travderby er hovedoppslaget. Det er ikke veldig ofte at Nettavisen har tips til de danske travløpene, men når det er V65 eller V75 på menyen, innhenter vi tips og kupongforslag fra vår meget dyktige danske travekspert, som også har levert glitrende tips det siste halvåret.

Derbydag på Lunden med V75

Der er lagt op til en forrygende søndag på Charlottenlund Travbane, der er Nordens ældste travbane, og kaldes Lunden. Søndag er det Derbydag i Danmark, hvor løbene som altid afvikles på Lunden. Det nye i år er, at der for første gang på en dansk Derbydag afvikles V75, hvilket der er store forventninger til.

Der er masser topløb i vente og løbet over dem alle, Dansk Trav Derby, køres efter planen kl. 16.48 og er sidste afdeling af V75.

Husk i øvrigt at Lundens bane er 950 meter, og at Derbyet startes kort efter hestene er kommer ud af svinget, hvilket betyder at sporene ude på vingen er bedst.

Derfor valgte Steen Juul bag Derbyfavoritten Bvlgari Peak da også spor 5 som regnes for det bedste startspor på Derbydistancens 3000 meter.

Husk også på Lunden kan der højest være 10 heste i løb over sprinterdistancen, og der er så i disse løb er 6 heste i første række og 4 heste i anden række. På sprint er spor 4 & 5 de bedste, mens 2,3,4 normalt er bedst på normaldistancen.

Spor 1 på sprint er svært, da bilen slipper kort efter man er kommet ud af svinget, og spor 1 på normaldistancen er lidt bedre end på sprint, men alligevel ikke nemt at udnytte. Det er vigtigt at der i Danmark i voltestart IKKE er springspor, så 5 heste i første volte er det som gælder!

BANKEREN:

1 Gentleman i V75-3 er en rigtig vinderhest, der står alene fra spids og jeg tror ikke de kan fange den. Jeg talte med Marc Bæk Nielsen på Lunden i fredags, og han tror på sin hest, der skal kunne en 1.14-tid på de 2000 meter. Det gør at jeg ikke tror nogen kan true Gentleman.

LURINGEN:

8 Fortune Boko i V75-1 er klart bedre end resultaterne og har længe trænet godt uden det helt er lykkes i løbene. Nu er der ikke så hård modstand og meldingerne fra Gordon Dahl, da jeg talte med ham var rigtigt gode og stalden har vist knaldform på Lunden fredag og lørdag.

V75-1:

Virker som et løb, hvor der godt kan blive brug for garderinger, da deltagerne står godt til hinanden. En gang imellem skal man tage en chance, og det gør jeg her ved at pege på 8 Fortune Boko som et frækt førstevalg. Der har længe fra træneren Gordon Dahl været gode træningsrapporter og hesten er langt bedre end resultaterne. Kunne ikke tage de afgørende meter i sporene senest, men ser fin ud og nu kan det være tid til en topplacering. 11 Nougat Ås er jo tidligere vinder af Harper Hanover, og er kommet flot tilbage efter en længere skadespause. Trives på distancen og skal nok runde mange som han plejer. 1 Dancer Rich virker til at have stabiliseret sig, og er stærk, så fejlfrit er taktikken klar: Fang mig hvis I kan! 3 Awesome Deal er en stærk hest og husk nu på, at Flemming Jensen altid på storløbsdage som disse har sine heste helt klar.

V75-2:

Her skal vi møde sejrshesten over dem alle i 8 Bandit Brick, der har vundet 17 løb i træk. Hesten har virket overlegen i klassen og Steen Juul har jo tidligt meldt ud, at dette er en kanonhest som han sammenligner med Tycoon Conway Hall og Rudolf Le Ann. Nu er det op til bevis for sporet blev ikke det bedste, og der er i hvert fald et modbud som kan drille. Men, det gør ofte for 67-årige Steen Juul og Bandit Brick er en hest, der kan alt. Hvis man leder efter et modbud, og det er det, så er det 4 Titanio C R. Hesten vandt fra føring sidste start, hvor den bare pullede rundt på 1.13,8 som er en helt toptid i Aarhus. Her bliver det igen mod føring og så kan vi få en fantastisk duel, når eller hvis Bandit Brick kommer frem udvendigt. Jeg anbefaler kryds for både 8 Bandit Brick og 4 Titanio C R!

V75-3/V5-1:

Jeg indrømmer gerne at jeg tror 1 Gentleman vinder dette løb. Hesten er stærk og reel, og er vendt tilbage til sejrene. Det er der bare en årsag til: Lukket hovedlag! Da Gentleman kom til Danmark vandt den flotte sejre i lukket hovedlag, men Marc Bæk Nielsen ville gerne forsøge at lære den til også at gå med åbent hovedlag. Det er prøvet nogle starter, men der render den bare og hygger sig. Nu har Marc Bæk overgivet sig og de sidste tre starter igen haft lukket hovedlag på Gentleman. Hesten har set overlegen ud og jeg har talt med Marc Bæk Nielsen der regner med at kunne en 1.14-tid med Gentleman, og så tror jeg ikke de fanger den. V75-Banker i både V75 og V5!

V75-4/V5-2:

Bedste hest er 11 Den Of Warlock, der ikke har tvangspræmiesum når den starter i Danmark, men har det når den starter i Sverige. Hesten har vundet mange løb på Lunden, og selvom den har en anstrengt aktion, er der godt hoved samt lunger på hesten. Her kunne jeg godt forestille mig at Jeppe Juel vælge tidligt at køre frem med Den Of Warlock, der er mere stærk end speedig. 3 Tinus Moseby har fin chance, for det er en stabil hest der kan åbne fra start og måske kan overtage føringen fra 2 Ultra Modern Hanke, der er spidsfavorit, men som sikkert slipper da den virker bedst fra ryg og har stoppet lidt hvis den er kørt i spids. 1 Crown Wood har kapacitet og er fejlfrit altid en chance, men løbet virker faktisk åbent.

V75-5/V5-3:

Rigtigt fint løb for de 3-årige heste, og jeg tror meget på 6 Confidence. Det er et stort talent som har vundet alle starter i Danmark og sidst efter et hårdt løb holdt godt ved. Jeg ved fra stald Ken Ecce, at den træner rigtig godt og derfor er det mit vinderbud som jeg tror kan have fin værdi procentmæssigt i V75. 3 Captain Morgan er en anden dansk tophest, der har enorm kapacitet. Kommer fra successtalden Marc Bæk Nielsen og fra godt spor bliver det som Marc Bæk Nielsen håber det et rygløb som han helst vil have den får denne gang. Topchance. 2 Mac Smily er en rigtig fin hest fra danske Christian Lindhardt, der er privattræner for hårdt satsende tyske Gestüt Lasbek. Godt spor og kan åbne fra start. Topchance. 10 Flying Fortuna var meget tæt på sejren sidst i et storløb i Tyskland og er en herlig hest, der var uheldig med startsporet, men selvfølgelig har chance. 4 Come On Hugo optrådte lidt hidsig op mod bilen sidst både i en omstart og siden gyldig start. Galopperede begge gange og blev siden forceret frem til føring midtvejs. Måtte give sig til slut, men er en god hest. Jeg er dog ikke sikker på, at den bare vinder et løb som dette. Derefter 7 Velvet Gio, hvis det løser sig fra udvendigt spor.

V75-6/V5-4/DD-1:

Topløb er i vente og det skal nok blive interessant. 9 Turno di Azurra er jo en rigtig fin hest som trænes af danske Erik Bondo, der har sin stald i Toscana i Italien. Man skal være opmærksom på, at Turno di Azurra siden starten på Jägersro på Hugo Åbergs-aftenen har været i stalden hos Steen Juul i Danmark. Turno di Azurra gik to flotte løb sidst i Åby Stora Pris, og burde normalt vinde dette løb. Absolut et bud som V75-Banker. Jeg talte med Erik Bondo forleden, og selvom han fortalte dette løb ikke er hestens vigtigste, så troede han som altid på at den nok skulle gå et godt løb. Jeg spiller også 9 Turno di Azurra banker i V75 og hesten blir også min DD-banker



Evt. garderinger: 3 Edward Ale har et godt spor og virker i fin form, så den har bra chance, sammen med 5 Væsterboonthenews som kommer fra en let sejr og bare har leveret flot i de fleste af dens løb. 1 Obi-Wan skal matches frem imod et efterår og en vinter med starter i V75 i Sverige, og kommer tilbage efter pause. Flemming Jensen lyder tilfreds med hesten og sporet er perfekt. 2 Stand And Deliver vandt fra ryg senest, men kan åbne hurtigt. Dog kan en blive pullende i føring, så på 2000 meter tror jeg den bliver kørt fra ryg, men det bliver svært at vinde her.

V75-7/V5-5/DD-2 - Dansk Travderby

Dansk Trav Derby 2017 er hovedløbet og dybt imponerende er det, at den 67-årige danske travlegende Steen Juul har 5 af de 12 deltagere i Derbyet fra sin stald. 5 Bvlgari Peak er normalt vinerbuddet, da den virker som den stærkeste af alle hestene. Den har udviklet sig enorm og selvom den ikke så helt 100% ud i travet senest vandt den let og efter løbet havde den nærmest ikke puls. Kan have lidt temperament og også blive lidt irriteret hvis man tager for meget i den i munden, så på en Derbydag med op mod 10.000 tilskuere og larm, kan det måske være det bliver for meget og der kommer en galop?

Min store luring i Derbyet er 10 Beyblade, der gik et topløb efter galop i første sving i Derbyprøven. Den har kun startet tre gange for Anders Pedersen og virker meget forbedret. Ved sejren for tre starter siden sad den udvendigt og trykkede bare på til flot sejr. Kommer der fart på og kamp om positionerne foran kan Beyblade runde dem alle til slut.

6 Bad Moon Rising har været årgangens bedste hidtil, men døjet med infektion i år og derfor været lidt svingende. Meldes nu klar igen og jeg så det afsluttende interval-arbejde forleden fra hesten, hvor den så lækker ud. Det er en god hest. 3 Balotelli er bedst fra spids og fra ejer og træner lyder det som om den skal køres der, men spændende bliver det om Thomas Uhrberg, der jo også kører mange løb for Steen Juul, vælger at svare når eller hvis Juul kommer med Bvlgari Peak. Balotelli vandt let fra spids sidst og har forbedret sig enorm.

4 Bali har før kunnet galoppere frem mod startvognen, og har næppe fordel af mange tilskuere og den ”uro” der er på en Derbydag. Dog har Bali set stabil ud de gange Ken Ecce har kørt den. 11 Bastian T er en anden sjov luring. Den gik lige under 1.12 de sidste 1000 meter i Derbyprøven og virker som en stærk hest der kan løbe hele dagen.