Jackpot med Blekkan

Jomar Blekkan har en bråte med vinnersjanser på hjemmebanen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

Årets første travuke innledes mandag og byr på V4-trav fra Kalmar, V65-jackpot fra Leangen og V64-trav fra Ørebro.

Nettavisen med galoppsuksess direkte

Nettavisens eminente galoppeksperter viste seg frem på direkten på årets første dag på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 896) suste rett inn og betalte tilbake meget pene 14 735 kr. Hele 12 andelslag suste inn og Nettavisen hadde over nesten 30 % av vinnerbongene på Bro Park søndag i V4-spillet.



Flott systemklaff på Bjerke nyttårsaften

Med klart objekt på nestfavoritten 8 Kagge Lina mot V65-omgangens største favoritt 3 Lykkje Embla og bankerspill på 4 Obrigada Brazz i V65-2, ble det flott klaff for undertegnedes systemspill på Bjerke nyttårsaften (fire andeler a kr 1000). Totalt ble det 12 600 kr i utbetaling på det systemet.



Bankerfri jackpot

Spillerne ble satt sjakk matt på Bergen travpark torsdag kveld når 0,2 prosenteren 12 Revoir regelrett speedet ned konkurrentene i V65-6. Dermed var det ingen spillere som klarte seks rette og det betyr at det venter 441 756 kr ekstra i sekserpotten på Leangen. Jeg spiller bankerfritt og tror Jomar Blekkan kan få en strålende kveld.

Solid lås i V65-1

Det er ikke lett å skille 6 Baritron og 9 Longcat Hanover i V65-1. Jeg innbiller at Longcat Hanover per dags dato har den største kapasiteten, men Blekkan-traveren står i bakspor og mye taler for at Thomas Mjøen tidlig kjører seg til tet med 6 Baritron. Men Baritron har ikke helt funnet tilbake til sitt beste og derfor har jeg en viss feeling for at Blekkan og 9 Longcat Hanover kan ta ned Baritron. Uansett bør disse to være et bra lås i V65-1.

Nilsen vil være med i leken

Jomar Blekkan blir stor favorit i V65-2 med 2 Helle Spik som har tatt to strake seire med Blekkan som kusk. Men mandag er det opp en klasse for Helle Spik, mens det er ned en klasse for både 5 Kjærs Emil og 6 Theodor. Spesielt førstnevnte er spennende her. Jeg varslet for Nilsen-traveren sist på Leangen, i betydelig tøffere omgivelser enn dette. Gjorde et solid løp til tredje og kan helt klart utfordre Helle Spik i V65-2.

Mer Nilsen i V65-3

Arne Nilsen har en meget fartsfylt vallak i 6 Gikling Egon, men hesten galopperet både titt og ofte.Skulle derimot hesten trave feilfritt, tror jeg det er vinneren av V65-3, der jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag.

Mer Blekkan i V65-4

Jeg er ikke overbevist om at Jomar Blekkan sitter bak den beste hesten i V65-4/V5-1 i form av stallhesten 4 Red Hot Fire I.V., men i motsetning til flere av antatt hardeste opponentene, er han travsikker og startrask. Motivert favoritt i V65-4, men en feilfri 4 Mr. Fisherman kommer garantert til å by opp til kamp.

Blekkan i V65-5/DD-1

Det er helt greit at 8 Little Red Corvette er favoritt i V65-5/V5-2/DD-1, men jeg må likevel prøve med på meget formsterke 6 Veggie Hanover og Jomar Blekkan i DD-spillet. Fireårshoppa har virkelig levert sakene i Blekkan-regi og skulle Blekkan lykkes med å nå føringen, blir han lei å ta ned. 6 Veggie Hanover blir min frekke DD-banker på Leangen mandag.



Blekkan med luringen i V65-6

Jomar Blekkan har altså gode vinnersjanser med 9 Longcat Hanover V65-1, 2 Helle Spik i V65-2, 4 Red Hot Fire I.V. i V65-4 og 6 Veggie Hanover i V65-5. Han er en outsider med 1 Tekno Blondie i V65-3 og han er definitivt en outsider med 2 Gaardens Viktor i V65-6. Femåringen vant ingen løp på sju starter i 2016, men vant 5 av 14 i 2014. Sprint er en klar fordel for denne hesten og Blekkan var fornøyd med hesten i hurtigarbeid nylig. Det er slett ikke utenkelig at 2 Gaardens Viktor kan holde unna for mer meritterte tilleggshester i V65-6/V5-3/DD-2.