Jackpot med Tekno-show

Tekno Odin og kusk Øystein Tjomsland. Søndag er det duket for årsdebut på hjemmebanen. Foto: Charlotte Steine/www.hesteguiden.com.

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

En av årets fineste søndager når det gjelder spill, og sport venter! Solvalla innleder med sin V75-omgang, deretter blir det Prix De Amerique, og vår egen Lionel i en av hovedrollene, før det hele avsluttes på undertegnedes hjemmebane Sørlandet. Her er det jackpot i V65-spillet, og det er over 600 000 ekstra i sekserpotten! Når det gjelder omgangen på Sørlandet så blir selvfølgelig stjernen Tekno Odin dagens holdepunkt.



V65-1 : 8 Tekno Odin – Fikk ikke hvile lenge etter det fantastiske fjoråret, og nå er det duket for en herlig årsdebut. Møter en særdeles billig gjeng, og er den 60% for dagen så vinner den lett. Er en SOLID banker i dagens jackpotomgang, og vi kan ikke spekulere mot denne fantastiske hesten. Årets sikreste banker!

V65-2 : 1 Symphonic Lennox – Har vært bra etter den kom inn på stallen til Tor Olaf Halle, og selv om det ikke ble seier sist så avsluttet den meget sterkt. Er kjapp ut bak bilen, og skulle den forsvare sitt innerspor, ja, da er dette løpet trolig kjørt. Motivert favoritt. Garderer man så er 5 Whatagiant veldig aktuell. Så aksjonsmessig bedre ut enn tidligere sist, og grunnkapasiteten til denne er slett ikke verst.

V65-3 : 6 Faste Viking – Gjør en meget spennende start i regi Øystein Tjomsland. Dette er en LYNRASK hingst, og det er en hest vi tror vil få en videre utvikling hos Team Tjomsland. Rapportene på den er fine, og det kan fort dreie seg om en klink vinner direkte. Vår klare tipsener.

V65-4 : 1 Pokerface Pellini – Vant sprettlett sist, og den har en passende oppgave foran seg nå. Er kjapp i vei, og fra tet er dette hesten å slå. Norges beste rytter, Siv Emilie Løvvold, får igjen sjansen, og det er selvfølgelig et pluss. 9 Jacuzzi O. – Har Tor Olaf Halle gjort en strålende jobb med, og nå skal den debutere i monte. Man var svært fornøyd med monteprøveløpet, og Halle varsler om ambisjoner direkte i denne stilarten. Supertalentet Helene Kolle rir, og Jacuzzi O skal man ta på alvor.

V65-5 : 5 Sundby Søss – Nå må vel det endelig være duket for denne? Den spurtet sterkt etter pause i V75’en nest sist, og den passerte mål med krefter igjen da. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Her er det med få unntak billig i mot, og feelingen er at den må ha en TOPP mulighet til å speede ned disse. SPILLES!

V65-6 : 9 Bleeding Heart – Har vært ute mot BETYDELIG tøffere hester enn dette på slutten, og den må bare prøves her. Har vært bunnsolid i nederlaget de to siste gangene, og den har vinnerform i kroppen. Er en klar favoritt for oss, og det er ingen tvil om hvem vi tror mest på.