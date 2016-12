Jackpotbanker på revansjejakt

Frode Hamre kjører dagens jackpotbanker. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Bollnäs: Frekk jackpotbanker mot storcashen

V75 Örebro: V75 med en kommende stjerne som banker

Oddstips 1: Denne pokalen betyr minst av alle

Oddstips 2: Chicago Blackhawks tilbake på vinnersporet

VikingLotto: Milliondryss til heldig nordmann

Lotto: To fikk 7,5 millioner i julegave



Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Noen høydepunkter på våre tips fra desember:

Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom tiV65l lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Snoken med superklaff på V64 - Kr.2 000 ble til Kr.124 306!

Nettavisen samarbeider tett med SNOKEN når det gjelder Sverige, og hver dag kan du kjøpe deg inn i deres Eksperten-bonger. Til Gävle 8. desember serverte de knallsterke bonger, og det ble superklaff på de to største bongene (fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut hele Kr.124 306 hver seg. Tok du rygg på Snoken?

Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jarlsberg Travbane byr på en helt herlig jackpotomgang i V65-spillet denne fredagen. Løpene er meget spennende, og vi byr på mye godt! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Blessomen – Interessant innledning hvor 6 Lille Jim blir kolossalt hardt betrodd. Hesten er bra den, men den må nesten «alltid» gjøre grovjobben, og det er ikke enkelt i det grunnlaget som den befinner seg i nå. Nei, vi åpner denne jackpotomgangen med en mulig storskrell som man skal ta på alvor. Blessomen er alltid med i fremste rekke, og slike hester er nesten alltid spillbare. Gunnar Austevoll opp på den nå er spennende, for dette er en hest som vi tror bestemt vil passe for Gunnar. Vær også klar over at Blessomen 08.09.2015 gikk likt i mål med Lille Jim, og da stod de på likestart… Blessomen har altså løpet nå, og den er god nok til å skrelle. OBS!

V65-2 : 6 Anica Fine – Har vært meget positiv etter pause, og den var helt strålende i nederlaget sist. Måtte da trave utvendig leder i over en runde, før den ble avløst. Fullførte knallsterkt, og vi gav den to pluss i kanten. Feelingen på fredag er at den kommer seg til tet, og da skal dette løpet være kjørt. Eneste usikkerhetsmomentet på startsiden er 1 Scarlet Creation som debuterer for Høitomt. Har dog kun vært middels pluss fra start tidligere, og vi er usikker på hvor mye Høitomt tør å friste den fra start. Anica Fine er en hest vi tror MYE på, og det er NÅ den bare må prøves!

V65-3 : 1 Idborken – Blir nok et veldig skrik i dag pga Magnus Teien Gundersen. Dog er vi noe usikker på formen, og den vil også bli utfordret på startsiden av 4 Tem Mixi her. Vinner fra tet, men vi vil se litt ordentlig form igjen før vi banker. 2 Førlands Knerten – Venter vi enda på, og på ren kapasitet er ingen bedre enn den i dette feltet. Var OK i nederlaget sist, den blir gradvis bedre, og den er aktuell med Rennesvik som kusk.

V65-4 : 13 Linni M. – Er noe tøffere ute nå, men på form er den fryktelig bra for tiden. Var god etter galopp tredje sist, og det samme var den nest sist. Nå sist fullførte den solid, men hadde for langt frem. Står ikke tilbake for disse på ren kapasitet, den virker å utvikle seg, og det kan være duket for seier med litt flyt på veien. OBS! 7 Engas Odelsjente – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og det var en hest som passet bra i hendene på Gunnar Austevoll. Er kjapp i vei, den vil få seg en fin posisjon langt fremme i feltet, og den kan vinne om det bare løser seg tilslutt! OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V65-5 : 3 Jet Bug – Så helt strålende ut i debuten for Stall Hamre sist. Feilet riktignok fra start, men etterpå leverte den et herlig forminntrykk. Ble sittende bom fast i kulissene, og den lyste virkelig opp i målgangen. Gikk med sko sist, men på fredag blir det skorykk. Har en bra sjanse selv om den skulle havne utvendig leder, og vi går for et bankerspill på Hamre-traveren! Garderer man vår banker så er selvfølgelig 2 Trade Man den første som skal med. Et lite OBS på 6 Seabreeze Ås som gikk pigg i mål etter sene luker sist. Den er i en fantastisk fin form!

V65-6 : 8 I’M The Answer US – Har gjort tre løp for Stall Hamre etter at den kom tilbake på stallen, og den har vært helt OK. Var dog veldig god første gangen ut, så litt under pari, mens den sist var OK. Tredje omvendt i volten er et greit spor, den er kjapp ut med volte, og motstandsmessig kan den ikke møte billigere motstand. Vår klare ide i en spennende finale!