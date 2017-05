Jackpotbankeren viser muskler

Lars Tore Hauge og Muscleman O. Torsdag kommer de ut på Bergen Travpark. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En praktfull torsdag venter, og her er det MYE å glede seg til. Bergsåker er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter venter en ny lunsj i Drammen kl.13.40. Her arrangeres det en internasjonal V5-omgang. Til kvelden er det JACKPOT i V65-spillet på Bergen Travpark, og her ligger det 443 326 ekstra i sekserpotten. Løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Romme er sist ut, og også her er det JACKPOT, V64-jackpot med hele 1 150 601 ekstra i sekserpotten. V64-1 starter kl.19.25.



V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene denne dagen, men flere av systemene satt som de skulle! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.30 109,-. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a Kr.1000) betalte ut Kr.30 109. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a Kr.1500) betalte ut Kr.16 644,-. Vi gratulerer alle som tok rygg på disse systemene.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss ca 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

Jackpotomgangen som venter på Bergen Travpark torsdag er en enten eller omgang. Skulle flere av de tunge favorittene innfri, ja, da blir det selvfølgelig kun småkroner til de med seks riktige. Vi prøver dog å felle dagens tyngste favoritter, og går heller for 8 Muscleman O. som dagens beste holdepunkt. Har blitt strøket inn to spor, og normalt dreier det seg om tet og slutt!

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Kleppe Fanden – Er en knallgod 5-åring som blir hardt betrodd i innledningen torsdag. Den viste bra skalle når den svarte opp alt og alle sist, mens den var i en egen klasse etter pause nest sist. Er noe tøffere ute nå kontra løpet nest sist, den har aldri tidligere vært helt til å stole på, og som megafavoritt er det litt spennende å spekulere mot. 1 Sordo – Er spennende her. Den er nemlig i en fantastisk fin form, og den var SOLID i nederlaget mot en såpass bra hest som Spik sist. Fra rygg leder på for eksempel 4 Spik Mollyn kan dette bli veldig riktig, og Sordo er en hest vi absolutt må varsle for!

V65-2 : 3 Explosive Lane – Var tilbake som en vinner etter pause sist, og den leverte en luftig siste 800m. Dog sliter den enda på svingene, og den var bitvis veldig skjev i seiersløpet sist. Det kan selvfølgelig dreie seg om kun små justeringer, men inntil vi ser denne fungere 100% så velger vi å gardere den. 2 Perfect Toll – Venter vi enda på. Spurtet OK sist, og den er nok på riktig vei. Står veldig fint til i dette løpet, Svein Ove Wassberg er tilbake i «jolla», og på ren kapasitet går ingen klar. OBS!

V65-3 : 6 Bjørkebalder – Var bra til andre nest sist, mens det ble galopp i tet sist. Lars Tore Hauge er dog opp på sin best, og da er det verdt å være på vakt. Lars Tore Hauge er nemlig meget ryddig i uttalelsene, og vi lytter derfor alltid når han uttaler seg. Her er det med få unntak billig i mot, og uten noe tull på veien må den være meget aktuell. Prøves som et frekt objekt i dagens dårligste løp.

V65-4 : 14 Bjørkeknekten – Er normalt i en egen klasse i et løp som dette, og havner den bare ikke opp i trøbbel på veien skal mulighetene være MEGET solide. Vant på ny bestetid sist, og måten den travet 24,0 på imponerte. Elisabeth Storetvedt har vunnet med den før, og hesten er i de beste hender. MOTIVERT! 3 Ty Venn – Er det store skriket på Bergen Travpark denne torsdagen, og når man tar turen fra Sørlandet til Bergen på en vanlig torsdag, ja, da reagerer vi også. Kommer ut i ny regi, den trener knallbra, og den står perfekt inne i dette løpet. Vi dobler derfor opp bongene, og spiller to hester!

V65-5 : 8 Muscleman O. – Stod med tre strake før det var V75 sist. Fikk da en helt spinnvill reise første 1000m før den landet i dødens, og at det var slutt på siste bortre var det ikke noe å si på. Tengsareid sluttet også å kjøre. Har blitt strøket inn to spor, og her burde det bli gratis tet. Vi kan ikke tenke oss at for eksempel 7 MT Heleconia skal sitte i tet på denne distansen, og dermed er det Muscleman O. som får gratis tet. Fra den posisjonen skal det dreie seg om en STOR MULIGHET, og vi går for et bankerspill!

V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!