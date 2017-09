Jackpotkveld med Dalen

Dag Sveinung Dalen er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Systemene til Kr.1 000 per andel betalte ut Kr.32 525, mens systemene til Kr.1 500 per andel betalte ut Kr.34 511,-. I V4-spillet ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.480 ut Kr.2 247,-.

Harstad byr på en strålende V65-jackpotomgang denne lørdagen, og det ligger altså hele 414 584 ekstra i dagens sekserpott. Vi har jobbet frem flere ordentlige godbiter i omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:

Dagens banker:

V65-1 : 9 Myr Faksen – Har gått inn i sin beste tid på året, og da har den omtrent vært uslagbar i Harstad tidligere. Den jakter stolpe i programmet på lørdag, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på seier. Her kjører Dalen i rygger til det gjenstår 500-600m, og siden speeder den ned en gjeng som dette. ALL IN!

V65-2 : 9 Havanna Bar O.S. – Var et sistevalg når dette tipset ble lagt ut, og den hadde 1,9% av innsatsene på seg. Akkurat det er altfor lite, og her MÅ man være på vakt. Vi snakker nemlig om en kapabel hest i grunnlaget, og den har hevdet seg mot vel så gode hester som dette tidligere. Er formen på plass etter pausen, ja, da står den ikke tilbake for noen. Sjokker?

V65-3 : 4 Grøtte Odin – Tidløp er vel noe av de dårligste løpene vi har i Norge, og hester står ofte sjeldent billig inne i slike løp. Vår ide har funnet formen nå, den møter riktig motstand, og den blir kjørt av en ung kusk som stadig gjør det bedre. Var hakk i hel på 5 Brønnlund Ask nest sist, men nå kommer vel revansjen?

Dagens store OBS-hest:

V65-4 : 3 Pennsylvania – Blir av en eller annen grunn veldig undervurdert her, men oss lurer dem ikke. Den gikk bra i kulissene i Finland nest sist, mens den nå sist er svært tapper i nederlaget. Trampet da på utvendig leder i sisterunden. Her skremmer IKKE motstanden, og vi roper et varsko!

V65-5 : 3 Moe Aria – Er veldig gunstig ute i dette løpet, og noen bedre oppgave enn dette kan den ikke få. Trengte løpet etter en pause sist, og vi forventer den klart forbedret til lørdagens oppgave. Feilfritt, litt forbedring, og vips så kan den sitte der som en godbit! SE OPP!

V65-6 : 11 Shocking Icon – Spurtet bra etter sene luker sist, men ble altså disket. Har et gaveløp foran seg i finalen, og Dalen opp er et pluss. Springsporet på tillegget passer midt i blinken, og her setter vel Dalen fart direkte? Vinner dette løpet om den leverer som den skal, og det kan opplagt dreie seg om en banker.