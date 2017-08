Jackpotkveld på Kala

Ricochet Face og Vidar Hop blir kveldens største V65-favoritt på Kala travbane. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En herlig trav- og galoppweekend står foran oss lørdagens V75-omgang på Bergen travpark med blant annet NM for stallansatte står på plakaten, som det største høydepunktet. Men det er også duket for en flott jackpotomgang i V65-spillet på Kala lørdag kveld der det venter 266 537 kr ekstra i sekserpotten. Og på danske Klampenborg er det duket for nok en herlig utfordrende V4/V5-omgang lørdag ettermiddag.

Kala travbane i Sarpsborg holder sin årviss totokjøring i kveld som "drahjelp" har banen også en jackpot å lokke med. 266 537 kr venter ekstra i sekserpotten og løpene holder brukbar klasse. Jeg byr på to bankere og min hovedbanker starter allerede i V65-1.

Gaveløp for hovedbankeren

Det handler om 5 Ricochet Face og Vidar Hop. Den ekvipasjen kommer til å bli omgangens i særklasse største favoritt, men Søvik-traveren må nok galoppere seg bort for å tape i V65-1. Har vært strålende i sine to siste løp ogg Vidar Hop er stødig kusk.

Hans Even kommer ikke forgjeves

Hans Even Andersen er ikke den som kjøres mest løp i Norge, men han har da vunnet 92 løp i karrieren. 62-åringen fra Skien skal ha en solid vinnersjanse med 1 Great Manzi i V65-4/V5-2. Femåringen vant på sterkt vis for Hans Even på Sørlandets travpark 6. august og møter meget overkommelig motstand i V65-4/V5-2. Jeg tror på seier og bankerspiller også 1 Great Manzi i V65-spillet og bankerspiller også hesten i V5-spillet.



En vinner fra Bjørnstad?

For noen år siden hadde travamatøren Øystein Bjørnstad fra Skarnes en seiersmaskin i Frøyu Oda som vant hele 19 løp i 2011/12/13. Bjørnstad kusket ingen løp verken i 2015 eller 2016, men har vært i løpsbanen tre ganger i år med fireårshoppa 6 Åsaoline. Åsaoline hang bra med storfavoritten Thale på Biri i sin siste start og kan være en vinner i V65-2 i kveld. Mitt objekt i et åpent løp.

Briljant fortsatt briljant?

Kristian Bjørnerød og 10 Briljant bekler favorittstempelet i V65-3/V5-1, og det er en riktig favoritt. Vallaken har vunnet to av sine fire siste løp. Opptrådte litt spesielt på Biri i den siste starten, der han tok seg en real kunstpause 500 meter fra mål. Kom dog flott tilbake til andre bak meget gode Rofstad Odin. Motstandsmessig ser det helt riktig ut i V65-3 i kveld.

DD-banker fra Cato

Hester fra fire distanser er det spennende konseptet i Martin Kolbergs minneløp i V65-5/V5-3/DD-1. Alene på strek står 1 Lykkje Tveiten og Antonsen-traveren er da også ganske klar favoritt i spillet. I en spennende DD-omgang bankerspiller jeg 1 Lykkje Tveiten, men i V65-spillet anbefaler jeg bred gardering da det er bra hester på farten fra de ulike tilleggene.

Gøran tar DD-2

Gøran Antonsen har en rekke fine travere på sin stall, men de presterer litt ujevnt i banen. Det gjelder også for fireårshoppa 2 U.S. Snowflake. Men toppnivået til denne dama er bra og forutsetningene er fine i V65-6/V5-4/DD-2 og jeg setter henne knepent først på min rangering.