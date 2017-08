Jackpotomgang med stort potensial på Øvrevoll

Carlos Lopez og Captain America. Torsdag kommer de ut på Øvrevoll. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En helt strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å gripe tak i. Moroa er i gang kl.12.20, og det er V4 fra Skellefteå som er først ut. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her starter V5-spillet kl.13.40. Banen som vi tok kassen på i fjor, Klosterskogen, byr så på et herlig V65-spill kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på Øvrevoll, og her er det altså jackpot i V65-spillet.



Øvrevoll byr på en heidundrende jackpotomgang på galoppen. 222 734 ligger å venter ekstra i sekserpotten, det blir stor omsetning, og dette er en omgang med et gedigent potensial. Birger, og Morten byr på følgende:

For første gang i år er det hekkeløp på menyen på Øvrevoll. Til og med to hekkeløp, hvorav det beste har fått plass i V65-1. Løpet er til ære for Omoto Sando, en av de aller beste hekkeløperne på Øvrevoll gjennom tidene. Han skadet seg i mai i Gøteborg og måtte avlives.

Den klart beste hesten i løpet er 1 Calvados. Men han må gi bort noen kilo, og dessuten har aldri tung bane vært noe pluss. Derfor er 5 Somerille og 6 Varennes garderinger for oss.

I V65-spillet gir vi full tillit til 4 Captain America i V65-3. Det gjorde vi da han vant på Bro Park, og det ble en av årets beste dager rent spillemessig. Han står bra til i løpet, og hans finish er enorm. Men hvordan han håndterer en så tung bane som det er på vei til å bli, er mer uklart. På V4 får vi råd til noen hester i mot på joker.

Det vanskeligste løpet i våre øyne er finalen både i V65 og V4. Her er det 11 hester i god form, og det skiller veldig lite.

