Jarlsberg-kveld med Siv Emilie

Rapido og Siv Emilie Løvvold blir store favoritter i V65-2 på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld: Hesteguiden.com

En vidunderlig trav- og galopphelg står foran oss med herlige V75-omganger både på Biri lørdag og på Charlottenlund søndag med Copenhagen Cup som det store trekkplasteret. Men det skal skje veldig mye mer enn det også og fredagen byr på V65-ettermiddag fra Solvalla, den byr på både V4, V65 og V5 på Jarlsberg fredag kveld og den byr på V64-trav fra Romme.

Siv svikter sjelden

Siv Emilie Løvvold har i årevis nå vært en av landets beste monteryttere og hun leder også landsstatistikken hittil i 2017. I V65-2 setter hun seg igjen opp på hesteryggen til veldig flinke 4 Rapido. Nå var hesten litt heldig som ble tilkjent seieren på Bjerke 12. april, ettersom vinneren Quality Q.C. ble fratatt seieren. Men slik den hesten har sett ut i monteløpene etterpå, var det definitivt ikke noen skam "å tape for den". I siste løpet på Klosterskogen vant Rapido helenkelt. Det er mye av den samme motstanden i V65-2 fredag og nestfavoritten 1 M.T. Heavens Dream var regelrette sjanseløs på Klosterskogen og må trolig konsentrere seg om andreplassen. Det er svært sjelden Siv Emilie Løvvold brenner med slike favoritter og jeg var aldri inne på å gardere 6 Rapido i V65-2. Banker. Løpet er også plassert innenfor V4-spillet og også i den spillformen bankerspiller jeg 6 Rapido.

Flåten i fantastisk seiersstim

Seirene triller inn for Jarlsberg-trener Geir Flåten og på Bjerke onsdag presenterte han en strålende opplagt Vatnorm i V5-5. Strålende opplagt va også Bokli Stjernen når denne lekte med konkurrentene i V65-4 på Jarlsberg forrige fredag. Hesten blir klar spillefavoritt i V65-4/V5-1 basert på den prestasjonen. Jeg bankerspiller 4 Bokli Stjernen på det minste V65-forslaget og i V5-spillet, men tar med meg tøffingen 10 Rolf Martin på de større V65-forslagene.

Vidåpen innledning

Den årlige amatørmatchen mellom Årjäng og Jarlsberg går av stabelen denne fredagen og to løp skal avvikles i denne, i hhv V65-1 og V65-3. Det er synd at disse hverdagskuskene skal tildeles så mange middelmådige hester.

Spesielt V65-1 ser vidåpen ut på forhånd og her streker jeg for brorparten av de startende. En hest som 2 J.C. France Dream har ikke vunnet mer enn to løp på 49 starter, men gjorde en solid innsats fra dødens i den siste starten og fra et meget fordelaktig startspor, er det ikke utenkelig at gjestekusk Ellen Kristiansen kan seiersdefilere etter V65-1.

Mer fra Siv Emilie

De svenske amatørkuskene fra Årjäng kusker i begge amatørmatchløpene, mens de norske er flere og derfor har de bare oppsitt i det ene av løpene. En av amatørkuskene er Siv Emilie Løvvold som har trukket den klart beste hesten i V65-3 i 8 Air Speed. Åttendespor er såklart et minus, men startkjappe Air Speed har faktisk tetsjanse og skal stå som klar favoritt i V65-3.

Bra klasse i V65-5

Til tross for at V65-5/V5-2/DD-1 er stengt på 800 startpoeng, er det meget fin klasse på løpet. 5 Avalon blir min favoritt. Han klarte ikke å utfordre knallgode Gigant Invalley fra lederryggen på Sørlandet søndag, men hang flott med til andre. Hesten har fått to løp i kroppen nå i regi Erik Killingmo og fredag kan det være dags for årets første seier sammen med Erlend Rennesvik og jeg trår til med bankerspill i DD-spillet.



Optimale forutsetninger for Bjørnerød

V65-6/V5-3/DD-2 er et meget fint kaldblodsløp for hestene like oppunder eliten. 1 Ty Tinn har ikke vært begunstiget med gode startspor i det siste, men fredag er forutsetningene helt optimale for Bjørnerød-hesten. Nå er dessverre Ty Tinn litt variabel fra start, men løser han som i sine beste stunder, får han garantert et fint løp her. Løpet er åpent, men 1 Ty Tynn står som min favoritt.