Kihlström har bankeren i en spennende V65-omgang

Örjan Kihlström kjører vår banker på Solvalla fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Mikkelborg har V65-bankeren



Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla står som vanlig for lunsjen om fredagene, og ikke noe er bedre enn å innlede helgen på nettopp den banen. Her har vi ofte ordentlige godbiter pågang, og det har blitt flere deilige oppturer! Når det gjelder omgangen som venter på fredag er den VELDIG spennende, og vi tror på flotte kroner for de som kommer til lukene! Vi jakter seks riktige med følgende:



V65-1 : 2 Shadow Of Brisbane – Er en fryktelig bra hest, og den må bare prøves mot favoritten i innledningen. Nå sist vant den lekende lett fra dødens, og vi hadde 11,9 s 800m på klokken… Forholdene på Solvalla er nok bedre enn det denne hesten har gått på de siste gangene! Sporet er perfekt, den vil normalt få et OK opplegg, og vi iler til med tipsnikken. PS. Glem ikke at den i fjor lekte med en såpass bra hest som Pokemon Ås på Solvalla, og da jogget den 14,9/2640m med krefter igjen…

V65-2 : 2 Thebigred AS – Et veldig dårlig løp venter, og her er det et stort skille på de beste målt opp mot de nest beste. Hesten vi plasserer først har gjort to løp, og det har blitt to enkle seire. Den var veldig god første gangen ut, mens den kanskje ikke var like sprek sist. Burde ha MYE å gå på i grunnlaget sitt, og takler den bare bilstart som den skal, ja, da MÅ sjansene være gode.

Dagens banker:

V65-3 : 1 Uppohoppa – Velger vi å banke. Den vant lett på en 15-tid nest sist, mens den nå sist var meget tapper i nederlaget. Løste da skarpt ut bak bilen, og her er nok Kihlström på tetjakt med sin springer. Fra tet taper den normalt ikke et løp som dette, og i en ellers krevende omgang føles dette som den beste bankeren. ALL IN!

V65-4 : 12 Neo Southwind – Blir ikke spilt her, og det er muligens snakk om sistevalget i løpet. Dog er ikke dette noen dum hest, og avslutningen nedover oppløpet sist likte vi skarpt. Avsluttet styggfort siste 100m, og den hadde full spenst over mål. Her er det med få unntak billig i mot, og får den bare litt tempohjelp på veien kan den felle alt. Prøves som rundens supersjokk! PS. Per Nilsson opp er et solid kuskepluss!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 12 Duke Of Mearas – Er en fryktelig bra hest, og det er en hest som trives svært godt sammen med Kim Moberg. Duke Of Mearas har radet opp med fine innsatser på slutten, og det er snakk om en traver som er BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og blir det bare ikke helt feil på veien så bomber den fort inn til en ny seier. Settes klart først i et løp hvor motbudene holder usikker form.

V65-6 : 10 Paul – Er et spennende langskudd i en jevn finale. Den så ut som ren dynamitt sist, men når den kom seg ut på siste bortre kom galoppen, og da var det game over. Er BETYDELIG bedre enn raden, og feilfritt blir den ikke enkel å stå i mot! Kenneth Haugstad har hatt en rå innledning på 2017, og det å jakte han på skrellhester er aldri feil. OBS!