Kihlström har lunsjbankeren på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell på Solvalla fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en strålende fredag foran oss, og endelig er Solvalla tilbake med fredagslunsjen. V65-1 begynner som vanlig kl.12.45. Jarlsberg byr så på en høyinteressant V65-omgang med start kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer i Gävle, og her er det altså STOR JACKPOT i V64-spillet. Hele 1,1 millioner ligger ekstra i dagens sekserpott, og her er man i gang kl.19.25.

Solvalla er endelig tilbake om fredagen, og vi elsker disse lunsjene på hovedbanen i Sverige. Fredag går vi hardt ut, og anbefaler et bankerspill på 3 Massive Clout. Dette er en traver som er veldig pågang i Reden-regi, og den kan ikke få en finere oppgave enn dette. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Massive Clout – Utvikler seg fint for tiden, og nå sist avgjorde den sikkert på en knallsterk tid. Det er uforandret gode rapporter på den, og den skal duge svært godt i en vanlig lunsjomgang. Blir naturligvis hardt betrodd, og det skal den også være. Motivert storfavoritt.

V65-2 : 1 Gorgeous Miles – Var strålende i denne stilarten for ikke mange dagene siden, og den holdt lett unna fra tet da. Kommer til å fly fort på en sprint, og utgangsposisjonen ble helt perfekt. Prøves som en frekkis mot en ikke veldig tøff gjeng. OBS!

V65-3 : 6 Minnestads Ecuador – Har vunnet to på rappen, og flere løp har den fakta ikke gått. Den var fin på en OK tid fra tet sist, og det er en traver med bra kapasitet. Er kjapp fra start, den blir kuskeplusset med Kim Eriksson, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!

V65-4 : 1 Dorinda – Gikk enormt etter en grov galopp sist, og den kom til mål med krefter igjen. Nest sist ble det enkelt etter tidlig tet. Er ikke helt til å stole på, men feilfritt dreier det seg fort om tet og slutt! 4 Verozzo – Er ikke travsikker, men på ren kapasitet duger den. Var enormt bra fra dødens på en krevende bane nest sist, og det er en hest som tåler å bli brukt. Kan overraske i en feilfri utgave.

V65-5 : 1 Donna Sisu – Ble grovt sjenert til galopp sist, og den tapte enormt mye. Ble brukt hardt etter galoppen, og selv om den fikk syre tilslutt så gjør den et meget sterkt løp. Feilfritt er den god nok på kapasitet, og fra et nydelig spor skal den virkelig passes. Overrasker?

V65-6 : 2 Wunder Dream – I finalen trenger det ikke å være helt lettløst, og vi ser ikke bort fra at det kan smelle ordentlig her. Hesten som vi plasserer først var positiv etter en liten pause sist, men hadde nok uansett godt av det løpet i kroppen. Har en veldig fin oppgave foran seg nå, og den er HET i en feilfri utgave.