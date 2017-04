Knallfin V65-omgang i Bergen

Solør Svarten og Geir Gudmestad dukker opp i V65-1. Foto: Picasa

Lerum med siste info klaff på Jägersro 18. april!

Under jackpotomgangen i V64-spillet på Jägersro denne tirsdagen ble det fullklaff for undertegnedes siste info bong på fire andeler til Kr.899,-. Denne bongen betalte ut meget fine Kr.28 903,-. Du tar vel rygg på våre siste info bonger?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eventyrlig klaff i Ålborg 15. april - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431. Nå er vi sulten på en ny saftig opptur, og denne torsdagen jakter vi Bergen med følgende:



V65-1 : 3 Kleppe Fanden – Kommer ut etter pause, det er gode rapporter på den, og det er feltes beste hest. Er dog ikke å stole på, og det er derfor ikke snakk om noen banker. Blir spennende å se i varming. 7 Solør Svarten – Kan fort sitte tidlig i tet her, og da blir den ikke enkel å fange. Gikk strålende etter galopp sist, mens den passerte mål med litt krefter igjen bak en såpass god hest som Moe Svarten nest sist. Har funnet superformen, og den skal selvfølgelig med på alt.

V65-2 : 3 Haukeli Expressen – Gikk et helt rått løp etter tidlig galopp sist, og vi hadde 26,4/1800m på klokken etter feiltrinnet. Siste 800m gikk etter 25,3… Er under en klar utvikling, og feilfritt blir den vrien å tukte. 6 Øvern Jerva – Feilet fra seg en plass på trippelen, og en tid på ca 28,5 sist. Glem ikke at den tredje sist nesten kriget likt mot Haukeli Expressen, og da stod den 20m bak det som blir favoritten. Duger på sitt beste, og den kan opplagt skrelle om den har dagen!

V65-3 : 4 Ernis Lane – Spurtet strålende etter et passivt opplegg sist, og den kom til mål med krefter igjen. Har vært utrolig stabil/fin, og det er en hest som burde passe bra for en urutinert kusk. Er verdt et forsøk i omgivelser som dette!

Dagens V65-banker:

V65-4 : 13 S.K. ‘S Karsk – Har et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og ingen bør bli overrasket om denne viser frem en lav 28-tid på distansen. Har vunnet lett to ganger etter pause, og enda skal det være MYE å gå på. Her er det veldig billig i mot, og leverer favoritten på sitt beste, ja, da vinner den lett. To ting som trekker ned er tre starter på veldig kort tid, samt at den nå skal gå bakfra. Takler den dette så er det igjen en vinner.

V65-5 : 11 Gentle Spin – Er en meget grunnkapabel hoppe, og den leverte direkte i fjor etter et lengre avbrekk. Kom da ut, og var meget god i flere løp. Kommer nå ut etter et nytt avbrekk, og når man først tar denne med på hengeren til Bergen, ja, da forteller det oss at den har trent bra. Prøves direkte i helt riktige omgivelser!

V65-6 : 8 Rocky Dun Dee – Har vært noe variabel etter den kom til Bergen, men den gikk helt strålende for samme kusk fjerde sist. Spurter da knallsterkt, og er hakk i hel på en såpass god hest som Ridolini Park. Sporet denne torsdagen trekker ned, men det er et sportrappløp, og den står derfor gunstig inne grunnlagsmessig. Trenger ikke å være borte med flyt, og distansen er hesten sin beste. OBS!