Knallfin V65-omgang på Jarlsberg

Bjerke17122016. Euroncandidcamera og kusk Frode Hamre. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende travhelg er i emning med lørdagens meget flotte V75-omgang på Biri som det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Fredagen byr som vanlig på V65-lunsj på Solvalla, mens en svært favorittpreget V64-omgang på Åby torsdag kveld, ga ingen utbetaling på fire rette. Det betyr jackpot og 1 211 801 SEK ekstra i sekserpotten til kveldens V64-omgang i Kalmar. Her hjemme byr Jarlsberg på en kanoninteressant V65-omgang.

Hamre med bankeren

Frode Hamre innfridde med min V5-banker på Bjerke torsdag når en god Mixed Zone vant V5-5. Også i kveld setter jeg min lit til Hamre i en kanonfin V65-omgang.

Fin oppgave venter

Forholdsvis ferske 2 Euroncandidcamera har gjort fem starter i regi Frode Hamre etter ankomsten fra Sverige og levert bedre og bedre. Tok en enkel lunsjseier tredje sist, reparerte en startgalopp på sterkt vis nest sist og ble tredje da og gjorde en ny meget solid innsats sist på Bjerke, selv om han kom akkurat for sent til å ta ned gode Beauregard. I kveld har hesten spor to bak startbilen i V65-5/V5-2/DD-1 og har et fint løp på papiret. Frode er optismist, jeg deler hans optimisme og bankerspiller 2 Euroncandidcamera både i V65, DD og V5.



Mjølnerød tar opp kampen

I V65-1 blir årsdebuterende 10 Tekno Lotta kjempestor favoritt og Flåten flotte fireårshoppe, har da også en flott oppgave foran seg i årsdebuten. Kan naturligvis vinne, men jeg vil varsle for jevnaldrende 8 Mjølner Tulla og Jan Roar Mjølnerød. Hun fikk ikke klaff i de store fireårsløpene i fjor, men så veldig fin ut sist som fastslåst over mål. Gode Pave Jerkila vant det løpet. Ingen tvil om at 8 Mjølner Tulla kan utfodre storfavoritten i V65-1.

Magnus er umulig

I V65-2 som er et løp forbeholdt ungdomskusker blir Magnus Teien Gundersen favoritt med 1 The Secret Light. Men førstesporet kan bli en felle og både 5 President Ideal (skuffet litt sist, kanongod vinner gangen før) og 7 Digital Star (solid i årsdebuten) er klare utfordrere. Samtidig skiller disse tre hestene seg klart ut i V65-2.

Uoversiktlig, men langtfra uløselig

V65-3 er et uoversiktlig løp på forhånd, men jeg synes tre hester skiller seg klart ut og skulle Frode Hamre-trente 10 Enjoythestar S.C. skikke seg, er det trolig vinneren. Dog er både 5 Nonstop Rascal (vant i billige omgivelser sist) og ikke minst 4 Louis D'Estino (kan få tet nå) hester som står fint til i første rekke og som i tillegg har gode kusker. Bak disse tre er det vel kanskje først og fremst 9 Restless Miss Sophie som er aktuell for de som ønsker ytterligere gardering.

Undem har ambisjoner

V65-4/V5-1 er et vidåpent hoppeløp der helgardering kan vise seg lønnsomt. På vei opp i form er uansett 8 Nadine U.N. Nå er ikke 20 meter tillegg alltid like enkelt i slike løp og det er ikke hver dag Nadine U.N. tar opp kampen. Men de siste innsatsene har vært solide og med klaff i startfasen og underveis, kan Nadine U.N. ta sin første seier 15. august 2015.

Er det fortsatt liv i gamlingen?

V65-6/V5-3/DD-2 er et såkalt datoløp for hester med maks 600 startpoeng. 11 år gamle 1 Shaman Star M. kan garantert fortsatt flytte beina sine fra start og dersom kusk Eirik Høitomt ønsker det, kan han helt sikker forsvare sitt innerspor. Hesten vant sitt siste travløp 18. desember 2015 og sprint er fortsatt midt i blinken. Han møter overkommelig motstand i dette løpet og blir min småfrekke favoritt.