Knallspennende V65-lunsj med frekke objekter

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.

Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

En meget spennende lunsjomgang venter fra Årjäng fredag. Vi har som vanlig lagt ned mye jobb med løpene, og er klar for å kjempe om flotte kroner! 2 Skyper (V65-3) er dagens beste banker, og den står alene på våre bonger. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Fighting Joe – Er ikke en hest som har radet opp, men fakta er at den virker forbedret i år. Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den har funnet formen. Ble brukt en god del sist, og selv om det ikke ble seier fullførte den fint. Er meget kjapp ut på volte om den bare tramper av gårde, og på en kjapp bane kan dette dreie seg om tet og slutt. SPILLES!

V65-2 : 6 Hilton Molander – Er ikke helt stabil, men på ren kapasitet går ingen klar. Var kanskje ikke helt på topp sist, men nest sist vant den sikkert på en OK tid. At den nå får ha pisken med seg er spennende, og noe vi tror vil passe bra på denne. Kommer den seg bare greit av gårde fra start, gjør sitt beste, ja, da MÅ mulighetene være meget gode.

V65-3 : 2 Skyper – Velger vi å banke i et ganske dårlig løp. Den slo i sammen, og feilet etter pause tredje sist. Hadde kjempet om seieren uten den galoppen. Så justerte man balansen, og rykket skoene frem i de to løpene etter. Da fungerte den perfekt, og det har blitt to enkle seire. Nå sist gikk den 12,3 s 800m med krefter igjen. Er kjapp ut, og greier den bare å svare ruseren 6 Improve Southwind så burde dette være over. BANKER!

V65-4 : 1 Viktor K. – Ble ikke kjørt i kjelleren sist, og den så fin ut over mål. Gangen før går den pigg i mål etter veldig sene luker, og den varslet storform. Står helt riktig til nå, og får den bare smygløpet sitt med luker tilslutt, ja, da kan den felle alt. Prøves som et spennende objekt mot en motstand som ikke skremmer.

V65-5 : 2 Man O’ War – Vi låser dette løpet på tre hester. Favorittene, og det store objektet i løpet. Man O’War blir ikke helt tatt på alvor her, men har du sett denne de siste gangene? Ikke? Det har vi! Den gikk helt enormt etter galopp på Bjerke nest sist, og da har vi 12,8 s 900m på klokken. Oi, Oi, Oi, hvilket løp den gjorde da! Nå sist sitter den sist ca 1000m fra mål på «speedwaybanen» Åmål. Leverer en meget sterk sisterunde, og har full spenst over mål. Virker å være under utvikling, og dette ser ikke helt feil ut på forhånd. OBS!

V65-6 : 8 Meyla Dream – Er pågang nå, og den var klart positiv mot ganske bra hester sist. Fredag blir den solid kuskeplusset med skrellkusk Jepson, og han har dessuten vunnet med denne flere ganger tidligere. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og med litt flyt på veien må den være HET! Kan absolutt skrelle! Hadde 1,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset…