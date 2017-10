Knallspennende V65-omgang fra Harstad

Tina Lagesen har en spennende kveld foran seg i Harstad. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Leangen: Høitomt i hovedrollen

Oddsdobbel 1: Tottenham får trøbbel uten Kane

Oddsdobbel 2: Sunderland endelig på rett vei

Oddsdobbel 3: Fransk formlag spilles

Oddstips Championship: Middlesbrough kraftig overvurdert

Tippetips: Liverpool tar seg sammen

Harstad avrunder lørdagen med en meget fin V65-omgang. Her venter det fyldige felter, en rekke vinnerkandidater, og dette er en omgang med et solid potensial. Bankeren sparte vi tilslutt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på 11 Mon Amie Superb som normalt har gått en god del frem med en blåser i kroppen.

Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 5 My Golden Point – Hadde 0,0% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, men da vi velger å varsle for den, ja, da får den selvfølgelig betydelig mer spill på seg, og det skal den også ha. Fikk maks etter pause nest sist, men legg merke til at den da kun var to tideler bak Thai Allure (favoritten når vi la ut dette tipset) fra likestart… Gangen etter var My Golden Point enormt tapper etter et helt umulig opplegg. Har nå fått to løp i kroppen, den står gunstig inne i dette dameløpet, og det er slett ikke uten grunn at vi må varsle. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-2 : 2 Bonjovi BR – Spennende eliteløp, og her er det fakta bra klasse på hestene. Bonjovi BR har vunnet i sporlottoen, og sjansene for at den leder dette løpet rundt om må være gode. Løpet sist ser vi bort fra, men nest sist viste den hvor bra den kan være, og den vant lett fra tet på en dårlig bane da. Er en nyttig tetløper, og vi iler til med tipsnikken!

V65-3 : 11 Å. Gnisten – Er en banker for de som ønsker å gå tynt. Den har rett og slett vært helt RÅ over en lengre periode nå, og sist pulveriserte den alt på råsterke 26,8! Fjerde sist ble den kun plukket ned av Myr Faksen helt oppunder mål… Er i en voldsom form, og havner den bare ikke opp i trøbbel underveis, ja, da tror vi bestemt den runder til seier. MÅ BARE SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 9 Silkeprinsen – Kan være en luring i dette dårlige løpet. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er klart forbedret. Var aldeles for hissig sist, og med tanke på det så fullførte den fint med en innlagt galopp. Roer den seg bare litt ned underveis, og det klaffer på veien, ja, da løper ingen i dette feltet fra den. SE OPP!

V65-5 : 7 Skjetnejerva – Her er det jevnt blant de beste, og det er ingen klar utgangshest som skiller seg ut. Hesten vi plasserer først står dønn riktig inne i dette løpet, og den feilet i et skummelt angrep mot vår ide Gardin Trappa sist. Er nå 20m billigere ute kontra Gardin Trappa, og vår ide skal duge godt her. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-6 : 11 Mon Amie Superb – Har en veldig riktig oppgave foran seg i finalen, og dette er dagens beste banker. Var helt rå tidligere i år, og den radet da opp i stor stil. Kom sist ut etter tre mnd pause, den fikk maks, men var uansett klart positiv. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og fra andre omvendt i volten er den sikret en fin start. ALL IN!