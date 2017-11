Knallspennende V65-omgang på Jarlsberg

Bjørn Steinseth og Chere. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Kalmar: V65-lunsj med herlig banker

V64 Romme: Topp V64-omgang på Romme

V75 Biri: Strålende V75-omgang på Biri

Oddsdobbel 1: Wolverhampton toger videre

Oddsdobbel 2: Oppturen fortsetter for Sørloth

Oddstips Eliteserien: Bohinens menn tar seg sammen

En strålende weekend venter, og det klare høydepunktet skjer naturligvis på Biri lørdag. Her venter nemlig en forrykende V75-omgang, og glem ikke at du kan vinne 13 millioner om din bong skulle være alene om å ha riktig V75-rekke. Når det gjelder dagen i dag så er det Kalmar som er først ut, og her blir det V65-lunsj med start kl.12.45. Jarlsberg byr så på en knallfin V65-omgang, og her er man i gang kl.18.50. Romme er sist ut denne fredagen, og her begynner V64-1 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi kom dessverre ikke helt til mål på den største V65-bongen (fire andeler a Kr.500) til Klosterskogen torsdag, men en trøst på Kr.5 094 ble det for de som tok rygg. Når det gjelder dagens V65-omgang er den særdeles utfordrende, og vi blir overrasket om det ikke er duket for store kroner til de med seks riktige.

Vi byr på følgende til Jarlsberg:



V65-1 : 10 Lille Jim – Var veldig fin etter pause nest sist, og den kom til mål med krefter igjen da (24,4 s 300m). Nå sist hadde Bjerring enorm tro på sin springer, men da ble det galopp. På fredag ligger Bjerring veldig lavt, men akkurat det kjøper vi ikke. Så mye endrer ikke en hest seg om man velger å først starte med den. Kommer ut mot en overkommelig gjeng, og på sitt beste duger den. Kan fort sitte der som en frekkis!

V65-2 : 3 Valle Tina – Har møtt bedre hester enn dette tidligere, og på fredag kommer den ut i regi Bjørn Steinseth. Steinseth ligger litt lavt på forhånd, men akkurat det tar vi ikke så tungt. Det har han nemlig gjort før også, men likevel vunnet. Valle Tina har en riktig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og vi setter den frekt først. Her bør man følge varmingen, for skulle den varme veldig bra, ja, da er dette et godt spill!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 2 Borkflya – Skummelt løp hvor det kan skrelle til. Hesten vi plasserer først har vist veldig fin fart, men den har vært klink ustabil, og alt annet enn enkel å få feilfritt rundt. Fjerde sist går den feks 27,7 s 300m etter galopp, og en slik fart er det ikke mange i dette feltet som besitter. Gunnar Austevoll får sjansen nå, og kommer denne bare seg rundt uten tull kan den opplagt vinne. OBS!

V65-4 : 10 Sky Grande G.G. – Har talent, og i et jevnt løp kan det fort være skrellen. Ble sjenert til galopp like etter start sist, og den tapte MYE. Kom enormt bra tilbake, og den ble sittende bom fast over mål (16,4 s 300m). Kan helt sikkert rundt 16,0 på distansen, og den gjør seg ikke bort selv om det her er tøffere i mot. PASSES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Chere – Er en hest som Bjørn Steinseth holder SKYHØYT, og han var ekstremt lyrisk til denne tidligere i år. Nå virker den til å ha stabilisert seg, og den var god til seier på en knallgod tid sist. Distansen på fredag er kun et pluss, og et nytt feilfritt løp burde bety at den dukker opp på foto. SKAL MED PÅ ALT!

Dagens banker:

V65-6 : 10 Wayne Brogård – Vi er fullt klar over at den tapte for 5 Gukko Raw tidligere i år, men Wayne Brogård har bare utviklet seg videre, og det synes vi ikke at Gukko Raw har gjort. Wayne Brogård var voldsomt bra til seier etter et tøft opplegg sist (09,6 s 300m), og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Tom Erik Solberg passer perfekt på denne, og han vil nok få maks ut av Wayne Brogård. Bomber ned alt påny? VI TROR HARDT OG BANKER!