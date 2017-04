Knallspennende V65-omgang på Momarken

Erlend Rennesvik og Solstad Stjernen. Torsdag kommer de ut i V65-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Momarken er en bane vi ofte gjør det skarpt på, og vi har vært med på flere oppturer der. Når det gjelder dagens omgang er den meget spennende med blant annet to VIDÅPNE OPPGJØR hvor det kan smelle! Vi byr på en solid banker som vi liker skarpt, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Deloria – Pleier å finne storformen på denne tiden av året, og i fjor kom begge seirene i april-mnd. Har gjort fine løp på upassende distanser de siste gangene, og den skal bli spennende å følge på en kjapp sprint igjen. Kan fort sitte der som et frekt objekt, og vi roper et stort varsko!

V65-2 : 4 Rodney H. (denne ble strøket torsdag) – Vidåpent stallmannsløp, og her kan det smelle. Hesten vi plasserer først har enda ikke fått vinne i år, men etter å ha sett den sist, ja, da er det ting som tyder på at vinnerformen ikke er langt borte. Innledet da i dødens, men ble avløst etter ca 1000m. Ble siden sittende bom fast, og den kom til mål med krefter igjen. Vant to løp i fjor, og med flyt kan årets første komme mot en billig gjeng nå!

V65-3 : 2 Lex Storm – Er meget spesiell, og den har tidligere oppført seg på grensen av hva man kan godta. Nå gjelder det imidlertid monte, og det passer muligens bedre. I prøveløpet sist la den inn en kjapp sisterunde, og den kom til mål med krefter igjen. Gjør den som den skal hele veien, ja, da kan denne være klin overlegen i dette monteløpet, og det er nå den skal spilles!

Dagens banker:

V65-4 : 3 Solstad Stjernen – Er helt overlegen her om den bare fungerer som best. Har nemlig MYE å gå på i forhold til et lavt grunnlag, og den var veldig fin i årsdebuten sist. Vant da sprettlett med masse krefter igjen. Dette er en hest litt utover det vanlige, og vi blir ikke overrasket om den dukker opp i de litt finere løpene utover i 2017. Vi kan ikke spekulere i omgivelser som dette, og går all in!

V65-5 : 3 Walkyria Race – VIDÅPENT, og her kan det smelle! Vår ide var ute som et nest sistevalg når dette tipset ble lagt ut, og det forteller bare hvor jevnt det er. Dette er nemlig en hoppe i sin beste form, og den har vært strålende på slutten i Sverige. Var knallgod i nederlaget sist, og da ble den brukt mye underveis. Gangen før spurter den knallbra fra køen, og den holdt på å snappe seieren. Her står den nydelig til, den kan åpne, og den er verdt et forsøk som altfor lite spilt.

V65-6 : 5 Lile Amare – Blir dagens tyngste favoritt, og hesten har også vært bra på slutten. Dog er dette ikke en hest man kan stole fullt ut på, og også Kvasnes advarer litt for det. Vi dobler derfor bongene våre med dagens beste skrellobjekt! 2 Stjerne Ball – Har vi jaktet, og vi gir oss ikke enda. Nå sist var den innom galoppen fra start, men den viser 27,1/1900m bak feltet, og den gjør et sterkt løp. Nest sist fungerte den ikke helt 100%, men var likevel med på målfoto, og ikke langt fra seieren. Så gjør den et knallbra løp etter galopp tredje sist, mens den spurter sterkt i kulissene etter pause fjerde sist. Kan ikke få et bedre spor, og mot helt riktig motstand kan det en delig være dags. SJOKKER?