Kolle med frekk V65-banker

Lars Anvar Kolle har flere gode vinnersjanser på Klosterskogen i kveld, blant annet med Vikson i V65-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag står foran oss med høydepunktet fra tidlig ettermiddag til langt på kveld. Ballet starter med V4-trav fra Rättvik før Momarken overtar med lunsj-V5. Til kvelden er det så duket for en herlig V65-omgang på Klosterskogen, mens Nettavisens galoppeksperter endelig får prøve seg på V64-galopp igjen, ettersom de nærmest sopte rent bord sist det var V64-galopp fra Sverige mandag 29. mai. Da var det Bro Park som var vertskap, torsdag er det Jägersro som er vertskap.



Nettavisen har hatt voldsom suksess den siste uken og traff så det ljomet i V75 på Bjerke lørdag og mandag ble det ny kanonsuksess på Leangen. Tirsdag kom storgevinsten på Momarken for Rolf Lerum.

Lerum med 366 132 kr i gevinst

Rolf Lerums "LerumsEksklusiveV65"- bong på Eksperten (fire andeler a kr 1299) fikk kjempeklaff på Momarken tirsdag kveld. 11 Darco innfridde som banker i V65-2 og storoutsiderne 10 Bjørnemyr Victoria i V65-1 (5. valg og 4,3 prosent), 2 Goroso Sjarmen i V65-5 (8. valg og 2,4 prosent), og 6 Aladyforyou i V65-6 (4. valg og 6,0 prosent) var alle trygt på den bongen. Kun to bonger fikk seks rette i går kveld og utbetalingen var på meget velvoksne 277 654. Med 25 femmere i tillegg (3 403 kr per stk) ble utbetalingen på det andelslaget voldsomme 366 132 kr.



Solide gevinster også på to andre andelslag

Det ble solide gevinster også for to andre andelslag på Momarken. En flat bong med fire andeler a kr 899 fikk åtte femmere (3 403 per stk) og 27 224 kr i utbetaling. Systemspillet med fire andeler a kr 1000 fikk fem femmere og 17 015 kr i utbetaling.



Kanonsuksess for 29 andelslag på Eksperten lørdag

På V75-forslagene på Nettavisen lørdag, så bankerspilte jeg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang, og som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot». Men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett. Lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen».

Men jeg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen min på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

1 lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Fest på Leangen mandag 12. juni

Jeg fulgte opp lørdagens fantastiske V75-suksess, med topptips til min store favorittbane, Leangen mandag kveld. Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.7 Kampala Kid i V65-2, 3 Erga Fanten i V65-3 og ikke minst 3 Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter. 42 andelslag inn med seks rette - ca 4 000 kr i snitt på hvert av dem. I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Det ble dessverre ingen suksess under onsdagens V76 på Biri, selv om min hovedbanker 3 Quite Pepper vant i V76-6 og min alternative banker 6 Fløya vant i V76-2. Men slik er det i dette gamet. Kveldens V65-omgang på Klosterskogen er uansett meget interessant, og jeg byr på en småfrekk banker i V65-2.

Kolle med frekk banker

Det handler om ferske 1 Twigson Bonanza og Lars Anvar Kolle. Det er en vallak under fin utvikling, som vant enkelt på Sørlandet tredje sist og spurtet meget bra til tredje bak gode Photolicious/King N'Swing nest sist på Klosterskogen. Sist ble det startgalopp på Sørlandet. Hesten er bra fra start, står perfekt til i førstespor bak bilen og møter svært billig motstand i V65-2, kanskje bortsett fra 6 Cinita. Kusk Lars Anvar Kolle vet å få maks ut av sine oppsitt og jeg tror på seier for 1 Twigson Bonanza i V65-2 og bankerspiller.

Martin er god

Amatørkusken Mari Løve har en veldig fin hest i 12 Rolf Martin som var strålende toer bak seiersmaskinen Vetle Petter i sin siste start, og som enkelt slo kloa i gode Bokli Stjernen i seiersløpet nest sist. I V65-5/DD-1 er det slik jeg ser det vinnerhesten 15 Ramstad Balder i mot og jeg spiller kun to hester på V65-forslagene. I DD-spillet går jeg dog for bankerspill på 12 Rolf Martin.



Alle skal med

Variable 1 Norsjø Kongen blir spillefavoritt i V65-1 som er et meget åpent kaldblodsløp. Kusk Høitomt varsler at han trolig vil teste foran med Norsjø Kongen i kveld, men over 2100 meter kan denne vallaken finne på hva som helst. Løpet er vrient å rangere og jeg betaler for samtlige ni startende på alle mine V65-forslag.

Hoppe med fart

I V65-3 settes spillerne på nye prøver. Det er et ungdomsløp der favorittduoen 11 Ingemar Palema og 12 Bernardo Halbak begge skal ut fra krevende startspor og ingen av de to hestene er normalt hester som tåler for mye underveis. Min klare favoritt heter 10 Rydens Maja som i kveld utstyres med flinke Johan Kringeland Eriksen. Denne hoppa holder V75-klasse på sitt beste og holder hun seg på beina i kveld, tror jeg på bra vinnersjanse i V65-3.

Kan sitte der i kveld

V65-4/V5-1 er et sprintløp for kaldblodshester, der 1 Flammen Fortuna er mitt klare objekt. Denne hoppa holdt eventyrlig form under høsten i fjor og vant da tre løp på fire starter. Var positiv i sitt siste løp, et V65-løp på Jarlsberg selv om hun måtte fire litt til slutt. Gode Bore Stjerna vant det løpet. Vant på Klosteskogen både 1. september i fjor og 6. oktober og står perfekt til spormessig i kveld. Se opp.

Hamre med største favoritten

Frode Hamre og 3 Expo B.R. blir V65-omgangens aller største favoritt i V65-6 og hadde det vært full distanse hadde jeg nok bankerspilt hesten. Men når distansen er 1700 meter er det neppe så opplagt. Jeg bankerspiller hesten på det aller minste V65-forslaget, men varslet spesielt for 1 Kingstile som i kveld debuterer i regi Karoline Krogh-Hansen og det varsles optimalt utstyr.