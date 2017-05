Kolnes jakter full pott på Leangen

Sigbjørn Kolnes opplevde suksess med Emir La Brousse på Biri lørdag. I kveld venter det nye seire på den dyktige travtreneren. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig trav- og galoppuke står foran oss med lørdagens flotte Gulljackpot-omgang i V75-spillet på Jarlsberg som den største attraksjonen både sportslig og spillemessig. Allerede tirsdag er det dog duket for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke med hele 1 149 076 kr ekstra i sekserpotten. Tirsdag er det som kjent 16. mai og dermed er Bjerke-stevnet flyttet en dag frem. På nasjonaldagen onsdag 17. mai er det som vanlig duket for storstilt galoppstevne med V65 på Øvrevoll galoppbane.

Mandagen innledes med såkalt "fransk V5-lunsj" på Bjerke. Det betyr tidlig spillestopp og V5-kupongene må være innlevert senest kl 11.10. Deretter er det duket for tradisjonell V4-lunsj fra Halmstad med spillestopp kl 12.20. Til kvelden skal undertegnede følge opp V65-suksessen fra sist mandag på Leangen, mens Rolf Lerum og Snoken jakter store jackpotkroner i V64-spillet på Färjestad der det venter nesten en million kr ekstra i sekserpotten.

Forrige uke ble en strålende tipsuke for Nettavisen og her er høydepunktene:

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble flott klaff for mine V75-tips på Biri lørdag, og mitt mellomste V75-forslag (innl.pris kr 486) satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine 6 092 kr, og min hovedbanker i omgangen 4 Nice Eleven L. i V75-4 som attpåtil ikke var favoritt innfridde meget enkelt.



Lerum fortsatte festen lørdag kveld

Rolf Lerum fulgte opp med strålende V5-tips på Harstad lørdag kveld. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som hans tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste V5-forslag på (innl.pris kr 432)betalte ut herlige 8 974 kr.



Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag.

Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Rolf Lerum var på hugget i lunsjen på Bjerke sist mandag, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-forslag (innl.pris kr 240) satt som den skulle, og betalte ut pene 2 213 kr. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer.

Herlig fulltreff på Leangen 8. mai

Det var jackpotomgang i V65-spillet på Leangen mandag kveld og det ble bra treff for mine V65-tips. Det ble fullklaff for totalt ÅTTE ANDELSLAG på Eksperten denne mandagen, og samtlige vinnerbonger hadde lagnavn "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og i V65-2 stormvarslet jeg for 3 Baloo N. mot en omgangens nest største favoritt, Chef Superb. Tre andelslag med fem andeler a kr 300 (innl.pris kr 1 344 kr) betalte tilbake 10 964 kr, mens fem andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1 920 kr) betalte tilbake 11 303 kr. Også i V5-spillet ble det bra treff. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 448 kr betalte tilbake pene 1 844 kr.

På Leangen skal det kjøres ti løp i kveld og det er både V4, V65, V5 og DD på plakatene. V4-spillet har spillestopp kl 18.05, V65-spillet har spillestop kl 18.50, mens V5-spillet har spillestopp kl 19.58. Bjerke-trener Sigbjørn Kolnes har med seg fire stallhester i kveld og alle blir favoritter i sine respektive løp. 9 Valokaja Hindø i V65-1, 5 Al B. Back Zet i V65-2 og 4 Athena A.P. i V65-5 starter innenfor V65-veddemålet, mens 6 Darco blir storfavoritt i V5-4. Samtlige fire skal kuskes av kuskekometen Magnus Teien Gundersen.

Vi følger Kolnes

Undertegnede fikk fatt på Kolnes mandag morgen og han satt da i hestebilen på vei til Trondheim og Leangen. Han var helt klar på at 9 Valokaja Hindø i V65-1 var den han trodde aller mest på. Great Challenger-sønnen trives utmerket på Leangen og har vunnet to V75-løp der. I sin siste start som var et V75-løp på Klosterskogen i påsken, galopperte hesten fra seg seieren i den siste svingen. Meget gode Face Ribb vant det løpet. I kveld støter seksåringen på hedershesten 8 Valley Ivan som er det klare motbudet. Men tøffingen 9 Valokaja Hindø er trolig best og jeg innleder V65-omgangen med banker på 9 Valokaja Hindø i V65-1.

Overlegen på sitt beste

Når det gjelder 5 Al B. Back Zet i V65-2/V4-4, så er dette en motivert favoritt. Men Kolnes gir ikke grønt lys på denne, selv om hesten var knallgod i seiersløpet på Klosterskogen sist. Al B. Back Zet har helt tiden vekslet gode prestasjoner med mer moderate innsatser og 2640 meter som distansen er i kveld, er heller ikke et megapluss. Jeg tar med noen hester på gardering i V65-2.

Blekkan er med

Jomar Blekkan må kanskje spille annenfiolin på hjemmebanen i kveld, siden Kolnes har så mange vinnerkandidater. Men Blekkan har solide vinnersjanser i både V65-3 og V65-4. Kapasitetshesten 10 Remix galopperte bort seieren i Østersund i sin siste start, men innfridde meget enkelt som min V65-banker på Leangen nest sist. Holder han seg på beina, er det den meget sannsynlige vinneren av V65-3, men galopprisikoen er alltid tilstede for denne krabaten og jeg har bedre bankeralternativer i kveld.

Kun Olle i imot?

I V65-4 jakter 8 Eurocandidcamera sin andre seier i det tredje forsøket i Jomar Blekkans regi. Hesten har vært knallgod i sine to første Leangen-løp og blir klar favoritt i V65-4. Men Olle Carlsson har en bra hest i 4 Rekord Amok som garantert har fordel av at distansen er 2640 meter. Jeg spiller to hester i V65-4 på V65-forslagene.

Hoppeløp med usikker favoritt

I V65-5/V5-2/DD-1 er det igjen en Kolnes-hest som blir favoritt. 4 Athena A.P. var ganske hardt betrodd i V75-1 på Forus forrige lørdag, men vek seg ned fra tet og fikk ikke med utfallet å gjøre. I kveld har hoppa et trangt startspor i volta og innsatsen sist gir også grunn til usikkerhet. Jeg garderer bredt i dette hoppeløpet og værer en smell i V65-5/V5-2/DD-1.

Mjøen er stor optimist

Som vanlig når det er V65 på Leangen, har jeg kontakt med dyktige Thomas Mjøen. I V65-6/V5-3/DD-2 som er finalen i Moe Svartens hoppeserie, har Mjøen veldig god tro på sin egen 9 Villmira. Formen er helt på topp og hun var god i seiersløpet sist. Mjøen er helt sikker på at han skal gi storfavoritten 13 Romanova kamp i dette løpet og i DD-spillet må jeg teste et bankerspill på 9 Villmira.



