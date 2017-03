Kristine har V65-bankeren på Biri

Kristine Kvasnes og Calle Cornelius har en solid vinnersjanse i V65-6 på Biri fredag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Topp lunsjomgang på Solvalla

VM herrestafett: Tønseth må ta regi

VM-quiz: Husker du dette øyeblikket?

En strålende travhelg er i emning der lørdagens V75-omgang i Drammen er det store sportslige og spillemessigde høydepunktet. Søndag er det klart for premiere for nysatsingen V75 søndag som erstatter V64 Grand Slam. Søndag er det også klart for V4-galopp på Bro Park. Når det gjelder fredagen så innledes den som vanlig med V65-ettermiddag på Solvalla. Til kvelden er det så V65 på Biri her hjemme og V64 fra Umåker i Sverige.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kvasnes har bankeren på Biri

Min V65-banker på Biri i kveld, den starter først i V65-6. Det handler om høykapable og formsterke 9 Calle Cornelius. Det er fortsatt en viss galopprisiko for denne femåringen, men motstandsmessig er det mer enn overkommelig i kveld. Var veldig fin i seiersløpet på Biri for to uker siden og er den beste hesten i V65-6. Jeg bankerspiller 9 Calle Cornelius i både V65, V5 og DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gjentar om den er som sist

Middels klasse på V65-1 der jeg synes tre hester skiller seg klart ut (1 Adelinn, 3 Tyri Troll og 5 Runia) og der jeg setter 3 Tyri Troll klart først. Vallaken var bunnsolid i seiersløpet sist på Jarlsberg og regelrett slo en så bra hest som Ra Tore. Viste skikkelig fightervilje den dagen og gjentar hesten en slik prestasjon i kveld, er det topp vinnersjanse.

Normalt en vinner

Det er ingen tvil om at 1 Fender Boko er den beste hesten i V65-2, men Anderssen-traveren har hatt lang pause og førstesporet er sjanseartet. Topp vinnersjanse, men stallkompis 6 Foradori utfordrer og det er svært gode rapporter på 3 Last Chapter som debuterer i Steinseth-regi i kveld.

Storfavoritten dekkes

5 Caresa blir klar favoritt i V65-3 og kommer trolig til å bli en av kveldens aller største. Hoppa skal stå som favoritt, men dette er ikke ei dame som rader opp med toppløp. Det er flere hopper på innsiden som er kapable og jeg slipper ikke 1 Benwiwi helt enda. Står flott til spormessig i kveld og kan få et sparsommelig løp.

Viser seg best igjen?

15 Grundsvold Loke var sjanseløs mot en fantastisk opplagt Helle Spik i sitt siste monteløp på Leangen. Hadde da 40 meter tillegg på sprint og gjorde et veldig bra løp. Står på 40 meter tillegg også i kveld, men favoriseres helt klart av at distansen er 2100 meter nå. Blir kveldens aller største V65-favoritt, men vi merker oss at Kristine Kvasnes er positiv til nestfavoritten 12 Fryd og Gammen, og fra strek er dyktige Helene Kolle spennende bak 5 Tarzan i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ekstrem vinnerhest

5 U.S. Male E.P. innledet norgeskarrieren med en vanntett seier fra dødens og blir klar favoritt i V65-5. Gjentar vallaken den prestasjonen er det god sjanse for at hesten tar sin tiende seier på den ellevte starter i karrieren. Men Wolden-traveren møter bra motstand og all den tid jeg har valgt å bankerspille i et annet løp, spekulerer jeg litt i V65-5.