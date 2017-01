Lekker lunsj på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V65-omgang på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi elsker disse fredagene på Solvalla, og for oss er det et av høydepunktene gjennom hele uken. Når det gjelder dagens V65-omgang så spiller vi med en sterk banker i monteløpet (V65-2), men vi byr også på bortglemte ideer som virkelig kan sørge for full fyr i bonghaugen! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Fellini Boko – Er den beste hesten på strek, og når den neppe blir noen favoritt i spillet, ja, da må vi bare prøve oss. Vant sprettlett med krefter igjen nest sist, og da jogger den altså 15,6/2640ma. Nå sist feilet den i angrep mot oppløpet, og det var krefter igjen på tanken da. Har en svært passende oppgave foran seg nå, og den er spillbar. VÅR IDE!



V65-2 : 2 Rock Me – Er en fryktelig god montehest, og selv om den kan virke litt sløv underveis så vet den alltid hvor mållinjen er. Avgjorde enkelt fra dødens sist, og det var krefter igjen på tanken. Er noe for de store løpene i år om den får holde seg skadefri, og den må ha en TOPP MULIGHET i dette lille feltet. 5 Random Shot – Montedebuterer, og den skal med om Rock Me garderes. Den satt fast etter pause sist, og draskylappene ble aldri nappet ned. Trenger normalt noen løp under sal før den kan ta opp kampen mot en hest som Rock Me, men den er den første som skal med om vår banker garderes.

V65-3 : 10 Arctic Chime – Hoppeløp i lavt grunnlag, og over sprint… - her kan det smelle! Vår ide er kun 3-år, og den gikk flere klart bra løp som 2-åring i fjor. Kan ha utviklet seg med noen meter til denne starten, og i svært billige omgivelser gjør den seg neppe bort. OBS! 2 Pomypom – Her er det kusk i mot. Det var OK rapporter på denne før løpet sist, og da spurtet den også meget fint nedover oppløpet. Når man skal spille dårlige kusker så skal man spille de fra spor som dette. Pomypom er god nok til å sjokke!

V65-4 : 4 Top Yllit – Var bunnsolid etter pause sist, og dette er en ordentlig bra traver. Feilfritt, og om aksjonen henger sammen = da vinner den dette løpet. Vi snakker derfor om en meget motivert favoritt, og den kan bankes om du ikke vil gå for Rock Me (V65-2). 10 Västerbo Grosbois – Blir veldig undervurdert, og det er en hest som spillerne ikke tar helt på alvor. Burde selvfølgelig ha holdt unna sist, men den gjør uansett et helt OK løp. Et løp i rygg trenger ikke å være feil, og på ren kapasitet duger den i slike omgivelser som dette.

V65-5 : 1 Stella Pona – ÅPENT! Her er det ikke veldig hard klasse, og vi blir ikke overrasket om det kan skrelle til. Vår ide kommer ut etter pause, og den skal bli spennende å følge etter et lite avbrekk. Har en voldsom fart i kroppen sin, og den kan ikke få mer riktige betingelser enn dette. Her oser det rygg leder, og med luker tilslutt kan den felle alt. Prøves som et frekt drag mot helt riktig motstand.

V65-6 : 9 I Scream Ice Cream – Er spillbar i en dårlig finale. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet sterkt innvendig sist. Var ikke helt tom over mål, og innsatsen var klart plussbetont. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, den blir GIGA kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og fra et ypperlig smygspor er den verdt et forsøk.