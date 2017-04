Lekker V65-banker i en knallspennende omgang

Garli Moe Garlin og kusk Jomar Blekkan. Søndag kusker Tom Erik Solberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik søndag står for tur med både galopp og trav på menyen. Det er Bro Park som er første bane ut, og Sveriges nasjonalanlegg for galopp byr på både V4 og V5. Deretter er det igjen dags for V75 med en rekkepris på 1 kr. Det er Solvalla som er vertskap denne søndagen. Til kvelden er det duket for en internasjonal V65-omgang på Sørlandet.

Lerum med siste info klaff på Jägersro 18. april!

Under jackpotomgangen i V64-spillet på Jägersro denne tirsdagen ble det fullklaff for undertegnedes siste info bong på fire andeler til Kr.899,-. Denne bongen betalte ut meget fine Kr.28 903,-. Du tar vel rygg på våre siste info bonger?

Undertegnede er på hjemmebane denne søndagen, og du verden hvilken herlig omgang vi har foran oss! Her vrimler det av spennende V65-objekter, bankerer føler vi sterkt for, og vi spiller frekt i jakten på storcashen! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Pave Odin – Blir knallhardt betrodd i årsdebuten, men dette er langt fra noen drømmeoppgave for den store favoritten. En oppjaget sprint, og et stengt spor er ikke optimalt. Vi velger derfor å spekulere litt. 11 Kolnes Tom – Kommer til å sitte klistret i ryggen på den store favoritten, og på ren speed er Kolnes Tom SYLVASS! Debuterer for Johan Kringeland Eriksen denne søndagen, og det er gode rapporter på den. Tas med på alt, for dette er virkelig en hest som kan flytte på beina!

V65-2 : 2 Lancelot Royal – Var bra etter pause sist, og den vant helenkelt på en helt grei tid. Har nok gått en hel del frem med den blåseren i kroppen, den står nydelig til nå, og den skal med på alt av seriøse bonger! PS. 8 Highland Breeze – Var fin i årsdebuten, og den får mange tilhengere i totoen på søndag. Vær dog klar over at det dreier seg om en klink ustabil hoppe, og vi er heller ikke veldig glad å gå tungt til på urutinerte hopper på denne tiden av året. VI GARDERER BREDT!

V65-3 : 8 Cantab Genius – Er lynrask fra start, og med tanke på at gode hester som 1 Wayne Brogård/3 Whatsoflying SS aldri har vært noe kjapp ut, ja, da blir vi fakta ikke overrasket om det er vår ide som sitter tidlig i tet. Nå sist på Leangen ble den sittende bom fast etter galopp (ble sjenert), og den var bra for dagen. Nest sist leder den i det lengste, men ble plukket ned kort før mål av knallgode Dillon KW. Duger i omgivelser som dette, og her må man være på vakt!

Dagens V65-banker:

V65-4 : 7 Garli Moe Garlin – Blir vår meget spennende V65-banker denne søndagen. Det er snakk om et talent som er kommet inn på stallen til Tor-Martin Moe, og da er i hvertfall vi på vakt. Tor-Martin regner med at sin springer skal kunne en bra bit under 30, og det rekker normalt langt her. Avslørte stor starthurtighet i fjor, og vi blir overrasket om den ikke sitter tidlig i tet her. På Sørlandet søndag er det et knallfint vær, og banen vil bli lynrask. Vi klinker til på denne direkte, og dette kan fakta være noe for de litt finere løpene utover i 2017

V65-5 : 8 Wellek – Er den beste hesten i feltet, og den plasseres først. Rapportene på den etter pause er meget fine, og klaffer det bare for kusken, ja, da er Wellek god nok i massevis. Utviklet seg strålende på tampen av fjoråret, og i finalen på Biri tredje sist var den meget bra. Har kapasitet langt utover grunnlaget sitt, den er ikke langt under de beste 4-åringene i landet, og distansen takler den bedre enn de fleste i dette løpet. SPILLES!

V65-6 : 2 Enjoy My Hooves – Hadde over 70% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap. Var riktignok god sist, og den vant på en bra tid. Man skal dog tenke på at vi her snakker om en fryktelig ustabil hest, og den har altså feilet i NI av TI løp før seieren sist. Har en bra sjanse feilfritt, men det er ikke snakk om noen banker. Denne klinke ustabile hoppen garderes i det som er et småskummelt løp!