Lekker V65-lunsj med en herlig banker

Christoffer Eriksson kjører vår V65-banker fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende weekend venter, og det klare høydepunktet skjer naturligvis på Biri lørdag. Her venter nemlig en forrykende V75-omgang, og glem ikke at du kan vinne 13 millioner om din bong skulle være alene om å ha riktig V75-rekke. Når det gjelder dagen i dag så er det Kalmar som er først ut, og her blir det V65-lunsj med start kl.12.45. Jarlsberg byr så på en knallfin V65-omgang, og her er man i gang kl.18.50. Romme er sist ut denne fredagen, og her begynner V64-1 kl.19.25.

Det ble en herlig treff i lunsjen til Bergsåker mandag. Den store V4-bongen (fire andeler a Kr.500) satt nemlig som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.13 223,-. Nå er vi sulten på mer, og til Kalmar fredag er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 1 Minnestads Ecuador – Var ute i lørdagsloppet mot gode hester sist, og den fullførte klart bra med litt krefter igjen. Nå er den MYE billigere ute, og takler den bare autostart som den skal (første gang bak bilen), ja, da må dette dreie seg om en stor mulighet. Er en soleklart motivert favoritt. SPILLES!

V65-2 : 5 Melba BT – Blir naturligvis hardt betrodd her, og den har vært brenngod de siste gangene. Spurtet ned en såpass god hest som Delicious Grim nest sist, mens den fullførte fint bak meget gode Kash Brodda sist. Nå er den langt billigere ute, og havner den bare ikke feil på det så skal sjansene være solide! SPILLES!

V65-3 : 3 Purple Light – Kan være storskrellen i løpet. Den har gradvis blitt bedre, og nå sist så den smellfin ut med krefter igjen over mål. Er noe tøffere ute her, men med flyt gjør den uansett ikke seg bort. Som nesten uspilt er den verdt et forsøk. Hadde under 2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut…

Dagens banker:

V65-4 : 4 Aperfectdream – Har kommet sent, men det er ingen tvil om at dette er et løfte, og den var knallgod i nederlaget sist. Gjorde mye av grovjobben selv, men var likevel ikke mye slått. Kan i hvertfall 15,0 på distansen, og fra tidlig tet tror vi bestemt at dette er over. BANKES MED Christoffer Eriksson!

V65-5 : 5 Ronzon Face – Satt bom fast med vinnerkrefter etter pause sist, og vi gav den et klart pluss i kanten. Er lynrask fra start, og med flyt på startsiden må den være HET. SPILLES! 6 Lookahere – Er MYE forbedret, og det kan være en artig skrell å ha med på bongen. Spurtet bra etter sene luker nest sist (12,8 s 1000m), mens den nå sist gikk sterkt i kulissene etter galopp (14/1300m). Blir solid kuskeplusset med Kim Eriksson, og da er i hvertfall vi på vakt. PASSES!

V65-6 : 5 Gianluca Boko – Blir knallhardt betrodd, men hvordan er det egentlig med formen? Var langt under pari sist, og det er altså åtte dager siden… Kan vinne, men det er ikke noe vi kan gå ALL IN på. 4 Jack Bowler – Er formhesten, og den som skal passes. Gikk sterkt etter galopp nest sist, mens den nå sist spurtet strålende via femtesporet mot oppløpet (11,6 s 800m). Henger fint sammen i kroppen for tiden, og klaffer det bare litt på fredag, ja, da er vi inne på at den kan utfordre den store favoritten. OBS!