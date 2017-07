Lunsj med potensial

En høyinteressant weekend sparkes i gang med lunsj fra Sverige denne fredagen. Umåker står for løpene, og V65-1 starter kl.12.45. Deretter åpner Biri sin storhelg med både V65, V5, og V4! V65-1 starter kl.18.50. Fredagen avrundes med V64 på Romme kl.19.25.

Lørdag venter en av de fineste V75-omgangene som vi har å by på her i Norge. Det er Biri som arrangerer løpene, og det er en V75-omgang spekket med topphester. Glem ikke at det ligger 13 millioner å venter på en alenevinner!

Søndag er det STOR JACKPOT i Grand Slam V75 fra Sverige. Det er Åmål som står for løpene, og det ligger altså over 1,8 millioner ekstra i sjuerpotten.

Umåker innleder weekenden med en fantastisk spennende lunsjomgang, og det er en omgang vi liker skarpt. Som vanlig når det er løp fra Umåker er det et solid potensial i omgangen. 13 Guli Tor er vårt halmstrå, og banker. Dette er en veldig kapabel hest som nesten ikke gjør feil. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 X. Factor – Kom til Harstad med meget gode rapporter i ryggen sist, og det var også en forbedret utgave vi fikk se i banen. Feilet riktignok etter ca 1000m, men siden ble den hengt opp i tredjespor, og den var ordentlig tapper i nederlaget. Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og feilfritt gjør den seg ikke bort. SKAL PASSES!

V65-2 : 1 Jaguar Håleryd – Er den beste hesten, og det er snakk om en motivert tipsener. Feilet ca 250m fra mål i tet sist, og den kjempet om seieren da. Feilet direkte fra start fra et tilsvarende spor som dette fjerde sist, og den er ikke til å stole på. Her er det imidlertid såpass billig i mot at den uansett skal stå først på ranken. Vi tør dog ikke å gå all in før den viser mer stabile takter.

V65-3 : 14 Rasmus Sisu – Hadde 1,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er galskap. Vi snakker om hesten i løpet med høyest grunnlag, vi snakker også om en av hestene med absolutt best form. Den har vært god hver gang på slutten, og nå sist viste den 12,5 s 800m med krefter igjen… SKAL PASSES!

V65-4 : 13 Guli Tor – Er fryktelig bra, og det er en av få hester i dette løpet som har en skikkelig innstilling. Nå sist havnet den utvendig leder knappe runden igjen, men likevel bare forsvant den enkelt fra tilslutt. Har vært 16 ganger blant de to beste på 21 starter, og det er snakk om en traver som virkelig vet hvor målstreken er. Runder alt igjen? BANKER!

V65-5 : 10 Höwings Star – Fikk maks i finalen sist, men møtte da langt bedre hester enn dette. Har ellers gjort sterke løp mot ganske tøff motstand, og dette ser billigere ut enn på lenge. Springsporet på tillegget passer dessuten perfekt, og mot en veldig overkommelig gjeng så må vi bare plassere den først.

V65-6 : 8 Selmer IH – Er fryktelig bra, og hadde vi kunne stolt fullt ut på den, ja, da hadde vi gått ALL IN. Nå sist ble det imidlertid igjen galopp, og den er altså ikke helt stabil. Til denne starten gjør man noen utstyrsendringer, og håper med det at den går feilfritt. Skal stå først, men vi tør ikke å banke den før den virker mer stabil.

