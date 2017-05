Magnifik banker i en herlig V64-omgang

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En helt herlig fredag venter, og det er Romme som er først ut denne fredagen med en V65-lunsj kl.12.45. Til kvelden blir det NM-fest på Momarken, og V65-omgangen her er i gang kl.18.50. Umåker er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene denne dagen, men flere av systemene satt som de skulle! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.30 109,-. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a Kr.1000) betalte ut Kr.30 109. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a Kr.1500) betalte ut Kr.16 644,-. Vi gratulerer alle som tok rygg på disse systemene.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss ca 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

Det pleier å være utfordrende når løpene går på Umåker, og vi blir ikke overrasket om det er duket for flotte kroner til dem med seks riktige på fredag. Vi spiller med en banker som har imponert, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 X.Factor – Er en banker for de som vil spille frekt denne fredagen. Den gikk helt enormt etter galopp på siste bortre sist, og den varslet superform. Travet dog ikke 100%, men vi regner med at den er behandlet før oppgaven. Ove A. Lindqvist opp er spennende, og for oss er dette en klar tipsener.

V64-2 : 3 Kaviar Viking – Vant sikkert fra tet i debuten, og den viste et fint talent. Vi snakker om en klink urutinert hoppe som gjør sitt andre løp i karrieren, og vi kan naturligvis ikke banke en slik hest. Motivert favoritt, den har en bra sjanse uten tull, men det finnes motbud som kan skrelle, og vi spekulerer.

V64-3 : 5 Gustav E. – Debuterte for Henrik Svensson sist, og den imponerte direkte. Skoene ble rykket for første gang i hestens karriere, og den knep seieren foran knallgode Järvsöodin. Var ikke 100% i aksjonen, men den rakk uansett å imponere. Er en bedre hest enn favoritten på kapasitet, og den må bare prøves!

V64-4 : 5 Laquer And Lace – Var egentlig et veldig stort løfte, men dette er en hest som har hatt all mulig slags utur på veien det siste året. Nå er det dog duket for løp igjen, og rapportene på den er gode etter det lange avbrekket. Første gang ut etter så lange avbrekk pleier hester ofte å overprestere, og vi gir den tipsnikken direkte. Neste gang kan den være «oppbrukt» som et bra objekt…

Dagens banker:

V64-5 : 5 Magnifik Brodde – Er en knallgod hest, og vi blir sjokket om den ikke runder millionen i grunnlag i år. Nå sist holdt den lekestue med enormt gode Queer Fish, og den så helt ubrukt ut i målgangen på 12,8. Da snødde det… Kommer nå ut etter en pause, men leverer den bare som den skal, ja, da dreier dette seg om en TOPP MULIGHET! Vi banker!

V64-6 : 7 Special Promise – Er i en helt hysterisk form, og kommer den bare inn i leken fra et dårlig spor er den helaktuell. Tredje sist går den pigg i mål i kulissene, og det løpet ble vunnet av Propulsion. I Finland nå sist leverer den en bunnsolid sisterunde, den taper på foto, og tiden ble knallbra. MÅ MED PÅ ALT!