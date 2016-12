Magnus med årets siste V65-banker

Obrigado Brazz tok en overlegen seier sammen med Magnus Teien Gundersen på Klosterskogen for drøye to uker siden. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Julebonanzaen i V75 kulminerer som kjent med en helt avsindig jackpotomgang på Mantorp nyttårsaften. Det ble ytterligere påfyll til sjuerpotten etter onsdagens V75-omgang i Halmstad. Dette medfører at V75 Jackpot til Mantorp på Nyttårsaften hittil inneholder SEK 49 056 095 ekstra i sjuerpotten.

Enorm omsetning i vente

Med en forventet omsetning på SEK 130 mill. på Nyttårsaften vil man dermed kunne spille om en total premiepott på SEK 133 mill. En eventuell alenebong med 7 rette vil i tilfelle utbetale SEK 82 800 000. Eventuelle jackpotter fra fredagens V75-omgang på Bjerke vil gå uavkortet til Mantorps V75 på nyttårsaften og øke potten ytterligere.

Bjerke byr på V65-express

I tillegg til den helt eventyrlige jackpotomgangen på Mantorp som har spillestopp kl 14.30, så er det også V65 i expressfart på Bjerke. Seks løp på en time. V65 innlevering 12.00. Her er det også V4-spill, V4-løpene er identiske med de fire siste V65-løpene og hat innleveringsfrist kl 12.24.

Magnus eventyrlige år

20 år gamle Magnus Teien Gundersen hadde et flott 2015, men i år har Magnus smadret de tallene. Per 30/12 har et av landets aller største kusketalenter vunnet 69 løp og kjørt inn formidable 4,7 millioner kroner. Og den godeste Magnus har vinnersjanser også på Bjerke nyttårsaften.

Klart beste hesten

Ikke minst med den høykapable fireårsvallaken 4 Obrigado Brazz i V65-2. Trener Jens Kristian Brenne fryktet startgalopp fra et vrient fjerdespor i volta når hesten var tilbake i løpsbanen på Klosterskogen 15/12 og fikk rett i det. Men kusk Magnus Teien Gundersen fikk hesten nedpå igjen etterhvert, forserte frem direkte og overtok teten. Siden var det spill mot et mål. Lørdag debuterer hesten bak startbilen, det er normalt en fordel og på kapasitet er det ingen tvil om 4 Obrigado Brazz er den beste hesten i V65-2 og hesten blir min siste V65-banker i 2016.

Er det så opplagt da?

Fagbladet TGN lanserer dog 3 Lykkje Embla som sin V65-banker i V65-1, men det er vel ikke så opplagt? Hun er flink denne dama, det er det ingen tvil om, men møter faktisk flere gode konkurrenter i V65-1, ikke minst svært forbedrede 8 Kagge Lina som er ei hoppe som også går til mål. Jeg garderer ganske bredt i V65-1.

Gaveløp, men....

Treårshoppa 7 St. Florent Decoy har et gaveløp i V65-3/V4-1, men Forkerud-hoppa sliter med stridsmoralen. Ga seg veldig lett som storfavoritt på Momarken tredje sist, men satt fast med krefter spart nest sist. I det siste løpet på Sørlandet fikk hun maks som tredje etter en perfekt styring av Høitomt. Høitomt er en mester i å disponere hester som må ha det litt på sin måte og 7 St. Florent Decoy er en alternativ V65-banker for de som ikke vil bruke 4 Obrigado Brazz i V65-2.

Martin er den tøffeste

På fart er det ingen som rår på 5 Åls Faksen i V65-4/V4-2, og den ubeseirede fireåringen har et bra bud på seieren i dette løpet. Men lørdag møter han bedre hester enn noengang og spesielt 8 Rolf Martin er en tøff utfordrer. Jeg lanserte hesten som vinner sist på Klosterskogen og hesten gjorde et bunnsolid seiersløp. Har Rolf Martin tak i lunefulle 5 Åls Faksen nedover oppløpet, tror jeg han tar seg forbi.

Motivert favoritt

Greit nok at 3 Foradori møtte gode hester i sin siste start på Bjerke, men jeg synes likevel ikke prestasjonen holdt til mer enn godkjent minus. Lørdag kommer Anderssen-traveren ut i klart enklere omgivelser i V65-5/V4-3/DD-1 og litt i mangel av bedre kandidater, lanserer jeg 3 Foradori som min DD-banker lørdag.



Ingen stjerne, men min favoritt

Det er meget svak klasse på V65-6/V4-4/DD-2 og ikke minst er det mange formløse hester på farten. Jeg prøver meg på 3 Chasing Gold som min favoritt. Vallaken var slett ikke verst i et V76-løp på Bjerke 21/12, og med gjentagelse av den prestasjonen skal det være bra seierssjanse i dette løpet. Dog er løpet så åpent at jeg betaler for samtlige 11 startende på de to største V65-forslagene og på samtlige V4-forslag.