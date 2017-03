Meget spennende V65-omgang på Biri

Eirik Høitomt og Dream Builder. Fredag kommer de ut i V65-5.. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En ny herlig travdag står foran oss, og her har vi litt av hvert å glede oss til. Moroa er allerede i gang kl.12.45 på Solvalla. Her venter et åpent V65-spill som fort gir godt betalt. Om kvelden blir det V65 på Biri kl.18.50, samt V64 fra Romme kl.19.25.

Vi vil også nevne at det hver helg fremover blir to V75-omganger. Lørdag er det Bergen som kjører den vanlige V75-omgangen i Norge, og her venter det hele 13 millioner til en alenevinner! Søndag knaller Halmstad til med en saftig jackpotomgang i V75! Her ligger det deilige 5 029 374 ekstra i sjuerpotten!



Det ble lunsjfest i Norge på torsdag, og Leirvåg sine V5 + V4-bonger til Bjerke var skarpe! I V5-spillet betalte vårt mellomste på Kr.450 ut Kr.2 259,-. I V4-spillet betalte vår store bong på Kr.960 ut Kr.2 913,-. Under V64-omgangen til Eskilstuna ble det systemklaff for undertegnedes V64-systemer (fire andeler a Kr.1000/fire andeler a Kr.1500). De betalte ut fra Kr.10 721 til Kr.11 033,-. Nå gir vi gass i en svært spennende V65-omgang på Biri, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 9 Skeie Blesa – Innledningsløpet denne fredagen er småskummelt, og vi ser ikke bort fra at det skreller til direkte. Vår ide var faktisk kun ute som et 9-valg når dette tipset ble lagt ut, og det mener vi er feil. Vi føler nemlig den ligger litt i skorpen, og den er bedre enn raden. Nå sist var den positiv i kulissene, og den kom til mål med litt krefter igjen. Smygsporet burde passe bra, og feilfritt gjør den seg ikke bort. PASSES!

V65-2 : 2 Nikka Broline – Har en veldig fin oppgave foran seg denne fredagen, og vi gir den tipsnikken. Gikk kun på det jevne i kulissene etter pause sist, men det løpet har nok gjort veldig godt. Kan ventes MYE forbedret til dette løpet, og Helgestad er opp på sin springer. Fra drømmesporet står den først på vår rank!

V65-3 : 11 Mailund Jerva – Ekstremt åpent, eller er det slik at vårt soleklare objekt bare vinner? Mailund Jerva så nemlig ordentlig fin ut etter pause sist, og den blir da sjenert fra en mulig seier ut på oppløpet. Feilfritt kjemper den med garanti om seieren nå, og den står klart først på vår rank. Begynner man først å gardere her, ja, da er faktisk ikke mange helt sjanseløse…

V65-4 : 5 Bricois Way – Eirik Høitomt på denne må være helt perfekt! Dette er nemlig ingen enkel hest å kjøre, men den er kapabel, og den duger svært godt i grunnlaget sitt. Er bedre enn raden, men den må altså gå feilfritt. Kan nok ned på 16-tallet, og vi plasserer denne frekkisen først mot en billig gjeng.

V65-5 : 4 Dream Builder – Er en hest vi liker skarpt, og den har et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet. Var brenngod til seier sist, og her skal det være MYE å gå på i tiden fremover. Kan fort sitte tidlig i tet, og da er normalt dette løpet kjørt. SPILLES! 10 Annie’s Boy – Vil vi dog varsle litt for. Har nå fått en skikkelig blåser etter pause (ble galopp første gangen ut), og det har nok gjort veldig godt. Spurtet ordentlig fint, og vi gav den et pluss i kanten. Er knallgod på sitt beste, og den må ikke glemmes nå. OBS!

V65-6 : 5 Amon Tomaz – Blir halmstrået i en meget spennende V65-omgang. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den er i stadig fremgang. Nå sist vant den sikkert på knallgode 13,6. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, den følger bilen fra start, og vi blir fakta overrasket om det ikke dreier seg om tet og slutt. Vi kan ikke spekulere, og på våre bonger står denne lynraske vallaken alene!