Meget utfordrende jackpotomgang på Forus

Eirik Høitomt og Dave Briggs. Tirsdag kommer de ut på Forus. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En herlig tirsdag venter, og det er som vanlig lunsjen i Sverige som er først ut. Rättvik's V4-omgang starter kl.12.20. Forus byr så på en fantastisk JACKPOTOMGANG i V65 kl.18.50, og her ligger det altså 399.588 ekstra i sekserpotten. Det blir galopp på V64'en denne tirsdagen, og det er en forrykende omgang som venter. V64-1 starter som vanlig kl.19.25.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

Det er alt annet enn enkelt når Forus byr på V65-jackpot tirsdag. Her er det ikke lett å finne noen sikre holdepunkt, flere av løpene er dessuten vidåpne, og vi tror på flotte kroner til de med riktig rekke!

Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 6 Odins Høvding – Var klart bra etter et lengre avbrekk sist, og den kom til mål med litt krefter igjen på en god tid da. Den blåseren i kroppen skal normalt ha gjort veldig godt, og den er fort ytterligere forbedret til denne oppgaven. Thomas Sverre Karlsen gjør det helt OK som kusk, Odins Høvding møter riktig motstand, og den er verdt et forsøk i dette jevne innledningsløpet. OBS! PS. 3 Kleppe Frakken – Gikk enormt bra for samme kusk fjerde sist, og den avsluttet da knallbra etter å ha blitt grovt hindret to ganger på veien. Kan ta revansje nå!

V65-2 : 4 Eck Black Attack – Har vi vært litt etter på slutten, men vi har ikke greid å få den inn. Feilet sist, men nest sist avslutter den bra etter å ha blitt grovt hindret. Tredje sist er den meget positiv etter galopp. Er MYE bedre enn raden, den er kjapp ut, og motstanden er ikke egnet til å skremme noe veldig. Kan overraske med Rune Wiig som gjør det bedre enn på svært lenge!

V65-3 : 3 Concrete Muscles – Viste ikke mye på østlandet, men der slet den også med aksjonen sin. Er nå kommet inn på stallen til Rune Wiig, den er nybehandlet, og rapportene på den er ganske fine. Når Wiig er bare LITT opp på en hest han har i trening, ja, da lytter vi. Det er nemlig ikke en trener som snakker med blokkbokstaver. Rune Wiig er dessuten inne i et helt strålende år, og litt av gnisten virker å være tilbake hos den dyktige hestekaren. Her kan han overraske litt med nykommeren!

Banker på de litt mindre bongene:

V65-4 : 6 Intrepid Ibex – Er VELDIG grunnkapabel, og den har tatt to seire i ny regi. Nå sist fungerte den også som den skulle, og det ble enkelt etter 13,1 s 500m. Her burde den få gratis tet, og da skal det en VELDIG GOD hest til for å knekke den ned. Vi må bare tro hardt på en hest som dette!

V65-5 : 10 Dave Briggs – Var et stort løfte som unghest, og man må ikke glemme at vi her snakker om en traver som plukket ned en såpass kapabel hest som Royal Ice på Bjerke i 2015. Fikk så et trøblete 2016, men virker nå endelig å være pågang igjen for Morten Juul. Har løftet seg MYE de siste gangene, og skulle denne bare finne tilbake til litt av det den kan på sitt beste, ja, da er den HET i omgivelser som dette. Som veldig lite spilt er den verdt et forsøk, og vi roper et varsko!

V65-6 : 3 Lucky Vegas – Hadde vi banket på en sprint. Dog er den ikke veldig hard i skallen sin, og får den for mye trykk på seg så er den «bløt». Har heller ikke fulgt opp det flotte fjoråret, og vi føler oss ikke sikker på denne storfavoritten over en distanse som dette. 7 Wayne Brogård – Er hardt ute grunnlagsmessig, men dette er en ordentlig tøffing som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Skuffet riktignok med å ikke greie å knipe seieren sist, men da ble den kjørt på speed, og det er ikke riktige opplegg for en hest som dette. Er faktisk såpass god at den kan vinne fra dødens, og vi tipper at Høitomt vil være mer aktiv på tirsdag. MÅ MED PÅ ALT!