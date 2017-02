Mer suksess for Blekkan

Helle Spik og Jomar Blekkan blir store favoritter i V65-6 på Leangen mandag kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny strålende travuke står for tur og lørdag er det endelig duket for Gulljackpot i V75-spillet når Bjerke står som arrangør. Mandagens soleklare spillmessige høydepunkt, det finner sted i Mantorp. Der venter tidenes mandagspott i V64-spillet. Det er dobbel jackpot og helt eventyrlige 7 068 781 SEK ekstra i sekserpotten. Det betyr nok at mandagens V65-omgang på Leangen må spille annenfiolin. Mandagen innledes forøvrig med V4-omgang fra Østersund.

Overlegen feilfri

Hyperkapable 3 Helle Spik blit mitt bankervalg i V65-spillet på Leangen denne mandagen. Jeg advarte kraftig for hesten sist han var ute i travløp, da han stod kinkig til på 20 meter tillegg i et sprintløp og det endte da også i startgalopp.

Sist mandag debuterte hesten i monte og gjorde et strålende seiersløp sammen med Amanda Robertsen. I kveld står hesten på strek, kun fem hester i volta og rutinerte Jomar Blekkan fikser nok den biffen. Jeg går all-inn på 3 Helle Spik og bankerspiller i både V65, V5 og DD.



Får sin fortjente seier nå?

I V65-1 som er et såkalt sportrapp, står hestene i spor etter grunnlag. 9 Marco D'Estino blir min klare favoritt, Det er en hest jeg har jaktet i det siste, og som jeg også obset litt for til V75-løpet på Leangen i den siste starten. Vallaken spurtet flott til tredje og stod i et vanskelig tolvtespor den dagen. I kveld er de det spor ni bak bilen og betydelig enklere motstand. Bra vinnersjanse og utfordres i første rekke av 8 Noss Jetta som også har et veldig fint løp på papiret i kveld.

Vidåpent i V65-2

Også V65-2 er et såkalt sportrapp og det er sprint. Her er det langt mellom de store profilene og jeg prøver meg på svært lite spilte 8 Inzeo. Kusk Blekkan mener det er premie som gjelder, men når han uttalte det, kan han neppe ha sett veldig nøye på motstanden. Inzeo er lynrask fra start, kan ta tet selv fra spor åtte, og er endelig ute på yndlingsdistansen igjen. Det kan rekke til en overraskende seier.

Kanongod sist - vinner igjen?

Fireårige 7 Bokli Teddy viste ikke allverden i comebacket på Leangen nest sist og hang med til sjetteplass da. Men var veldig forbedret til den andre starten sist mandag og tok en råsterk seier. Spennende springspor i kveld, Blekkan opp som kusk og skal stå som et klart førstevalg i V65-3 og er også en mulig bankerkandidat.

Sprint trekker ned

6 Bestbyarsenal kommer til å blie stor favoritt i V65-4/V5-1, men Magne Olsens flotte fireåring står sjanseartet til i sjettespor, all den tid det er snakk om sprint. Har ikke løst spesielt bra fra start tidligere og selv om dette er en tøffing, kommer ikke hesten til duk og dekket bord i dette sprintløpet. Jeg spekulerer og en hest som 11 Snøvsen kan være et fint objekt her, da vallaken står fint inne på pengene.

Flott monteløp

Monteslageren 1 Supreme Sugar måtte reise hjem med uforettet sak fra Bjerke sist onsdag, da V76-stevnet ble avlyst. Blir naturligvis spillefavoritt i V65-5/V5-2, men møter bra motstand i kveld. 3 Todays Shotgun viste gryende storform allerede i årsdebuten sist mandag på Leangen i V65-1 da hesten spurtet strålende til tredje i et travløp. Vallaken har vist flere ganger at han trives i monte og sammen med montespesialisten 9 Blits Buitenzorg er han klare motbud til Supreme Sugar i kveld.