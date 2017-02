Mikkelborg har V65-bankeren

Smedpål og Olav Mikkelborg blir store favoritter i V65-3 på Biri fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende travhelg er i emning med lørdagens V75-omgang på Forus som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Fredagen byr som vanlig på V65-lunsj på Solvalla, mens Biri er vertskap for den norske V65-omgangen fredag kveld og Bollnäs er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Ni av ti uplasserte

Det er ikke like lett å være spiller hver dag. Torsdag fikk vi se at tilsynelatende helt formløse Othello Tilly (fem uplasserte løp på rad) enkelt vant V4-3/V5-1 på Bjerke som en 1,8 prosenter i V4-spillet. Betydelig mindre spilt var dog gigaskrellen 8 Pondus Bork som stod med fire uplasserte løp og en sjetteplass på sine fem siste løp. Fra åttendespor bombet hesten til tet i V65-1 på Klosterskogen, slapp så teten til dunderfavoritten Jacuzzi O., men tok seg likevel ganske enkelt forbi denne mot mål, markert på kun 0,2 prosent av V65-kupongene og ga en utgangsverdi på 3 577 kroner.

Flere storfavoritter på Biri

Det er vinter og lumske baneforhold for tiden, men på Biri fredag er det fare for at det kan bli lettløst. Både 6 Among Hastrup i V65-2, 8 Smedpål i V65-3 og 2 Lucille Bourbon i V65-6 har fine oppgaver foran seg og gode vinnersjanser. Jeg tar sjansen på å bankerspille den mest urutinerte av dem og setter min lit til hyperkapable 8 Smedpål i V65-3.

Jakter sin fjerde strake

Når det gjelder 8 Smedpål så har altså denne flotte fireåringen vunnet sine tre siste løp og i siste seiersløpet, så tok hesten seg lett forbi en så bra hest som Lome Bajas nedover oppløpet. Motstanden i V65-3 er skral og feilfritt, skal dette være en vinner. Smedpål har sett stabil og fin ut på slutten og blir min V65-banker på Biri fredag kveld i V65-3.

Er toppformen på hell?

Kanskje er det langsøkt å tro at storfavoritten 6 Among Hastrup kan tape i V65-2, men Tvedt-traveren har vært i form lenge nå og selv om hesten avsluttet bra til andre i et V75-løp på Leangen sist, burde han kanskje vunnet det løpet. Har ellers imponerte en rekke ganger allerede og er kvikk i vei. Dog er det raske hester på innsiden og slett ikke utenkelig at Herman Tvedt kan bli svart opp av 3 Savanna Bee som er en bra sprinter. Jeg spekulerer litt i håp om favorittfall.

Cato vil være med

Ingen tvil om at 8 Kapow Hanover er en berettiget favoritt i V65-1 og kanskje er det så enkelt at Hamre-traveren klarer å overfly 7 Mymanyyouare fra start. Men Cato Antonsen bak sistnevnte har nok lest programmet på forhånd og satser garantert mot tidlig tet her. Da er det klar fordel Mymanyyouare, og de to hestene bør være et sikkert lås i V65-1.

Lange tillegg kan borge for skrell

12 Valle Mattis og 13 Pave Faks er helt klart de to beste hestene på kapasitet i V65-4, men de står begge på 40 meter tillegg og det er brukbare hester som starter foran. Det kan fort bli trafikktrøbbel underveis og i dette løpet tar jeg med alle tretten startende på det største V65-forslaget.

Tet og slutt?

6 Lille Anne måtte gi tapt for en meget opplagt Lykkje Embla som storfavoritt i sitt siste løp, på Biri 16. desember i fjor. Men stod da på 20 meter tillegg fra start og måtte brukes litt underveis. Fredag er det bra tetsjanse fra spor seks bak startbilen i V65-5/V5-2/DD-1 og bra vinnersjanse. Men det var litt tilbake til gamle fakter sist og jeg sper på med noen garderinger i dette løpet.

Overlegen på kapasitet

Det er ingen tvil om at 2 Lucille Bourbon er den beste hesten i V65-6/V5-3/DD-2 og både i V5-spillet og i DD-spillet bankerspiller jeg Hamre-hoppa. Men all den tid jeg har valgt 8 Smedpål i V65-3 som min V65-banker, får jeg plass til formsterke 4 Dreamy Queen på V65-forslagene.

