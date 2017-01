Mikkelsen fikser V65-opptur i Bergen

Geir Mikkelsen er svært aktuell i Bergen torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Gnistrende start på det nye året! Tok du rygg 1. januar?

Våre galoppeksperter serverte noen fantastiske bonger på Bro Park denne søndagen. Nettavisens V4-forslag på Kr.896 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.14 735. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 12 andelslag. Vi gratulerer de som tok rygg med en sterk start på det nye året!



Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

Bergen Travpark står for kveldens V65-omgang fra Norge, og det er en omgang med en solid banker + fem ganske jevne løp. 10 Xantippe i finalen vinner normalt sitt løp enkelt om alt går riktig for seg, og den står alene på våre bonger. Ellers er det bare å få med luringene som vi serverer, og bli med i jakten på tusenlappene. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Trygfaks – Kun åtte hester, men likevel bra kvalitet. Trygfaks føler vi at ligger litt i skorpen, og den skal passes med flyt på veien torsdag. Nå sist ble det galopp i en trang situasjon, men den så fin ut bak feltet etter denne galoppen. Et lite felt er kun et pluss da det ikke vil bli langt frem til de som styrer feltet. Herman Tvedt opp igjen er bra, det er meldt helt perfekte forhold for hester som har litt problemer med halsen, og vi tror at Trygfaks vil vise seg frem fra sin beste side denne torsdagen. OBS!

V65-2 : 3 Tin Gnist – Ble kjørt rett ned på startsiden sist, og galoppen var ikke til å unngå. Gikk et klart bra løp i kulissene etter denne galoppen, og vi hadde 29,6 s 900m på klokken med litt krefter igjen. Har trolig gått frem med denne blåseren i kroppen, og den kan nesten ikke få et bedre løp enn dette. Nå er det endelig dags?

V65-3 : 2 Haukeli Expressen – Skulle denne komme seg foran, ja, da er det hesten å slå. Feilet riktignok sist, men har ellers radet opp med fine innsatser. Går nok ned mot 29,5 fra tet, og den trenger ikke å bli helt enkel å fange da. OBS! 6 Olu Lykkjar – Blir nok favoritten, og den har selvfølgelig en fin sjanse. Har sett bra ut på slutten, og den vant veldig enkelt sist. Tåler å bli brukt underveis, og vi dobler selvfølgelig opp a-gruppen.

V65-4 : 8 Sven – Kom ut etter pause sist, og den er klart bra i nederlaget. Måtte gjøre jobben på utsiden selv, og den stod bra på helt hjem. Andre omvendt i volten passer bra, og her burde den komme seg fint av gårde. Står nydelig inne i dette løpet, og feelingen er at det dreier seg om en meget god sjanse. Vår klare tipsener.

V65-5 : 4 Per Amore Gual – Har fått to løp i kroppen etter skade, og den er ordentlig pågang igjen. Spurtet meget fint sist, og var da på linje med Cadabra Tooma over mål. Geir Mikkelsen opp på torsdag er et klart pluss, og får den ryggløpet sitt, ja, da er den SYLVASS på speed. PASSES!

V65-6 : 10 Xantippe – Har et gaveløp på papiret, og det blir årets første banker på Bergen Travpark for oss. Har vunnet fire av de fem siste løpene, den er vant med å møte betydelig tøffere motstand enn dette, og vi blir veldig overrasket om den ikke jogger rundt disse tilslutt. Står dessuten i en fin rygg fra start, og den vil normalt komme greit gjennom på startsiden. Kun galopp i mot, og vi går ALL IN!